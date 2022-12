Sochu Severínka v Malackách premiestnia na odborné zreštaurovanie

Bratislava 2. decembra (TASR) - Socha svätého Františka Xaverského v centre Malaciek, ľudovo nazývaná Severínek, ostane na svojom súčasnom mieste už len pár dní. Sochu onedlho premiestnia do ateliéru na odborné zreštaurovanie, aby mohla byť súčasťou nového pešieho námestia, ktoré vzniká na mieste bývalého parkoviska.



"Súsošie bude umiestnené len pár metrov ďalej od svojho súčasného miesta," potvrdilo mesto Malacky, ktoré pripomenulo, že presun sochy odsúhlasil pamiatkový úrad.



Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského je národnou kultúrnou pamiatkou a je to najznámejšia malacká socha. Pochádza z obdobia prvej polovice 18. storočia.



Nové pešie námestie bude výsledkom celkovej revitalizácie centra Malaciek, kde okrem pešieho námestia vzniká aj polyfunkčné centrum s podzemnou garážou.