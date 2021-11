Sochy sokolov z budovy Starého divadla v Nitre putujú k reštaurátorovi

Nitra 18. novembra (TASR) – Sokoly z budovy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre smerujú k reštaurátorovi. Na svoje miesto sa vrátia až po kompletnej rekonštrukcii. „Sokoly na našej budove sú v stave, ktorý by mohol priamo ohroziť návštevníkov, ako aj okoloidúcich. V stredu (17. 11.) boli demontované a budú kompletne zreštaurované,“ informoval riaditeľ divadla Martin Kusenda.



Sochy sokolov s roztiahnutými krídlami sú umiestnené na každom zo štyroch polostĺpov na prednej časti budovy divadla. Sú symbolom spolku Sokolov, ktorý stál za výstavbou budovy. Slávnostné otvorenie Národného domu a Sokolovne bolo spojené s otvorením Roľníckeho domu, konalo sa 31. augusta a 1. septembra 1929.



Budova Starého divadla aktuálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ divadla poskytol na rekonštrukciu finančné prostriedky vo výške 1,147 milióna eur. Pôvodne mala byť rekonštrukcia ukončená do konca roka 2020, doteraz sa tak nestalo. Podľa Kusendu by sa mala nová divadelná sezóna 2022/2023 začať už v zrekonštruovaných priestoroch Starého divadla. "Budúca sezóna sa musí bezpodmienečne začať v našej zrekonštruovanej budove. Takto sa dlhodobo fungovať nedá, pracujeme na štyroch pracoviskách umiestnených v dvoch okresoch," povedal riaditeľ divadla.