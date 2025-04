Sociálna poisťovňa obnoví pobočku v Lučenci

Lučenec 9. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) plánuje komplexne zrekonštruovať svoju pobočku v Lučenci. Budova v centre mesta neprešla za viac ako štyri desaťročia žiadnou obnovou, náklady na jej komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu poisťovňa odhaduje na približne 4,4 milióna eur. Projekt chce poisťovňa hradiť z vlastného rozpočtu. Pre TASR to uviedol hovorca SP Martin Kontúr.



Pobočka SP v Lučenci na ulici Dr. Vodu bola postavená v roku 1981 a od svojho uvedenia do prevádzky neprešla žiadnou modernizáciou. Podľa poisťovne preto objekt už nezodpovedá súčasným štandardom na efektívne poskytovanie služieb a moderné pracovné prostredie.



„Budova je dlhodobo v zlom technickom stave vplyvom jej veku, opotrebovanosti a permanentného nedostatku finančných zdrojov v rozpočte SP na rozvoj a modernizáciu infraštruktúry pobočkovej siete. Rekonštrukcia prinesie občanom aj zamestnancom lepšie podmienky pri vybavovaní agendy, zlepší dostupnosť služieb vrátane bezbariérového prístupu a prispeje k celkovému zvýšeniu štandardu pracovného aj klientskeho prostredia,“ skonštatoval Kontúr.



V rámci prípravy na rekonštrukciu budovy si SP ešte v roku 2022 nechala vypracovať projektovú dokumentáciu. V súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie predstavuje 4.410.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 23. apríla.



SP v rámci komplexnej rekonštrukcie lučeneckej pobočky počíta so zateplením budovy, výmenou okien, vnútorných inštalácií, zmenou dispozičného riešenia i modernizáciou vykurovania. „Súčasťou generálnej rekonštrukcie je aj vetranie s rekuperáciou, výmena a zároveň predĺženie šachty výťahu, rekonštrukcia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky a zhotovenie zelenej strechy. Tieto zmeny zlepšia komfort, bezpečnosť, environmentálnu a energetickú efektívnosť a ekologickosť budovy, čo prispeje k dlhodobej udržateľnosti objektu,“ priblížil Kontúr.



S rekonštrukčnými prácami chce poisťovňa začať ihneď po úspešnom ukončení verejného obstarávania, obnova budovy v centre Lučenca by mala trvať 18 mesiacov. Počas tohto obdobia dôjde aj k zmenám v prevádzke pobočky. „SP už prijala opatrenia na elimináciu negatívnych dosahov na klientov vyplývajúcich z procesu komplexnej modernizácie vlastnej budovy a rovnako už zabezpečila adekvátne pracovné prostredie pre vlastných zamestnancov počas rekonštrukcie,“ skonštatoval hovorca SP.