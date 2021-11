Sociálna starostlivosť vo Vrábloch by sa mohla rozšíriť o iné služby

Vráble 28. novembra (TASR) – Radnica vo Vrábľoch plánuje rozšíriť svoje sociálne služby. K existujúcej pomoci by tak mohla pribudnúť prepravná služba i elektronický monitoring.



Mesto Vráble momentálne poskytuje zdravotne postihnutým a znevýhodneným osobám i seniorom rôznu pomoc. „Môžu využívať sociálnu službu v zariadení, domácu opatrovateľskú službu, službu požičiavanie pomôcok a pre stravníkov v neziskovej organizácii Societa aj službu donášku stravy,“ informoval magistrát.



Mestskí poslanci budú na svojom decembrovom rokovaní rozhodovať o zavedení ďalších foriem sociálnej starostlivosti. „V novele všeobecne záväzného nariadenia sa ponuka rozširuje o službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Pribudla by aj prepravná služba, ktorá by zabezpečovala dopravu seniorov a odkázaných občanov k lekárovi,“ uvádza sa v návrhu, predkladanom na rokovanie mestského zastupiteľstva.