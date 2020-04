Sociálne balíčky mesta Košice doručili 42.000 seniorom

Košice 15. apríla (TASR) - Mesto Košice v stredu doručilo posledné kusy zo 42.000 balíčkov pre seniorov, ktoré pred Veľkou nocou začalo distribuovať do domácností obyvateľov, ktorí v tomto roku dovŕšia vek 65 rokov a starším. Obálky obsahovali leták s informáciami a užitočnými kontaktmi vrátane výhod, na ktoré majú seniori nárok počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, mestské noviny a dva kusy bavlnených, respektíve jednorazových rúšok. Informoval o tom magistrát mesta.



"Každý senior na obálke našiel aj špeciálny osobný kód, pomocou ktorého bude môcť bez akýchkoľvek poplatkov využívať ďalšie služby mesta, ako napríklad pomoc s nákupom potravín, donáškou obedov, nákupom liekov, a tak ďalej," uviedol magistrát.



Doručenie 30.000 kusov obálok zabezpečovala spoločnosť, ktorá ako jediná podľa mesta garantovala distribúciu sociálnych balíčkov v určenom čase. Spomedzi piatich oslovených spoločností ponúkla najnižšiu cenu.



Ďalšie obálky rozniesli pracovníci Slovenskej pošty. Na sídlisku Luník IX pošta napríklad využila aj sociálnych pracovníkov a občianske hliadky. Pri distribúcii pomáhali aj dobrovoľníci a zamestnanci mesta. V súvislosti s kritikou niektorých starostov mestských častí na výdavky a postup pri distribúcii balíčkov, radnica uviedla, že mestské časti nedali ani jednu ponuku na ich doručenie.



Viac ako 500 seniorov sa už prostredníctvom SMS brány zaregistrovalo do elektronického sociálnemu systému mesta. Každému z nich bude prostredníctvom smart riešení poskytnutá pomoc, či už pôjde o potravinovú pomoc, hygienické balíčky alebo psychosociálnu pomoc s odborníkom.



"Vyzývame každého seniora, aby neváhal, a aj keď si myslí, že momentálne nepotrebuje zabezpečiť donášku potravín či liekov, alebo ďalšie služby od mesta, aby sa zaregistroval do nášho elektronického sociálnemu systému. Vďaka registrácii budeme môcť s každým seniorom komunikovať a individuálne mu poskytnúť bezplatnú pomoc. Tým, ktorí nad registráciou uvažujú neskôr, odporúčam, aby si uchovali obálku, pretože obsahuje špeciálny osobný kód, ktorý potom budú používať pri komunikácii s mestom," uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Seniori v meste, ktorých dôchodok neprekračuje 450 eur, majú nárok na ďalší benefit. "Všetci takíto seniori majú nárok na preplatenie sumy jedno euro z ceny jedla a jedno euro z ceny donášky z akejkoľvek reštaurácie alebo jedálne v čase od 1. apríla až do 30. júna 2020. Informácie o čerpaní tohto benefitu a ďalšie kroky, ako si túto možnosť uplatniť, sú dostupné nielen v už doručených informačných letákoch pre seniorov, ale pripravili sme k tomu aj videonávod," dodal Polaček.