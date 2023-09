Domov sociálnych služieb v Košútoch oslávil 70 rokov existencie

Košúty 8. septembra (TASR) - Trinásť súčasných i bývalých zamestnancov ocenil Domov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých v Košútoch pri Galante pri príležitosti osláv 70. výročia svojho vzniku. Zariadenie sa stará o 69 klientov, aktuálne v ňom pracuje 51 zamestnancov. Informoval o tom riaditeľ DSS Zoltán Beke.



Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj (TTSK) investoval v poslednom období do modernizácie viac ako 360.000 eur. Vybudoval nový vstup do zariadenia s parkovaním, v tomto roku dokončil rekonštrukciu a prístavbu kuchyne a aktuálne realizuje nákup nového kuchynského vybavenia. Na oslave zástupca predsedu TTSK József Berényi ocenil prístup a empatiu zamestnancov voči klientom. "Za podstatné považujem aj to, že klienti našich zariadení môžu so zamestnancami komunikovať aj v materinskom jazyku, čo dozaista prispieva k zvýšeniu ich komfortu," dodal.