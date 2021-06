Horúčavy ohrozujú aj ľudí bez domova, neziskovky vyzývajú k všímavosti

Bratislava 17. júna (TASR) – Horúčavy môžu byť hrozbou aj pre ľudí bez domova v podobe úpalov, popálenín, dehydratácie či konzumácie nepitnej vody. Upozorňujú na to viaceré neziskové organizácie a verejnosť v týchto dňoch žiadajú o väčšiu všímavosť. Niektoré organizujú aj zbierky šiltoviek, opaľovacích krémov či balených vôd.



"Pokiaľ stretnete na ulici človeka, ktory bezvládne leží vystaveny priamemu slnku, prosíme, aby ste ho oslovili, zistili jeho zdravotny stav, pokúsili sa pomôcť mu presunúť sa do tieňa a v prípade potreby volali záchrannú službu 155. Ak máte možnosť, poskytnite mu tekutiny," uviedla riaditeľka občianskeho združenia Vagus Petra Červená.



V Bratislave organizuje združenie zbierku pokryvok hlavy, opaľovacích krémov a balenej vody, ktoré budú terénni sociálni pracovníci rozdávať počas služieb v uliciach hlavného mesta priamo ľuďom bez domova.



Nezisková organizácia Depaul Slovensko upozorňuje, že vysoké teploty môžu pre túto skupinu ľudí znamenať aj zvýšený počet kožných infekcií či problémy s tlakom.



„Keďže naši klienti trávia väčšinu svojho času na priamom slnku (niekedy na ňom aj zaspia), prichádzajú k nám veľmi často s popáleninami od slnka, úpalom a niekedy i dehydratáciou. Preto sa naša starostlivosť o ľudí bez domova v Ošetrovni sv. Alžbety v Bratislave v tomto období zameriava najmä na ošetrovanie spálenej pokožky. Poskytujeme im aj vodu a šiltovky,“ priblížila Patrícia z ošetrovne.



Depaul Slovensko preto vyhlásil zbierku šiltoviek, opaľovacích krémov, ale aj balených vôd, ktoré môžu následne rozdávať ľuďom bez domova.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na najbližšie dni výstrahu pred horúčavami na západnom a južnom Slovensku. Teplota môže miestami v sobotu (19. 6.) vystúpiť až na 35 stupňov Celzia.



Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach, radí Úrad verejného zdravotníctva SR. Vysoké teploty sú záťažou i pre vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku s vodou, napríklad z kvetináča. Horúčavy predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.