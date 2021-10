Odborári v Žiline blokovali dopravu, upozornili na dôchodkovú reformu

Žilina 6. októbra (TASR) – S cieľom upozorniť na dosahy dôchodkovej reformy a zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov zorganizoval v stredu Odborový zväz (OZ) KOVO blokovanie premávky na Košickej ulici v Žiline. Podľa člena Predsedníctva Rady OZ KOVO pre žilinský región Jaroslava Kordeka išlo o tretí zo série protestov v rámci Slovenska.



Doplnil, že odborári vybrali priestor, ktorý je pre Žilinu kľúčový, aby protest v spoločnosti rezonoval. „Každý z nás cíti v peňaženke zdražovanie potravín, rast cien, vplyv inflácie. Aj dosahy legislatívnych zmien v kontexte zmeny výpočtu minimálnej mzdy na rok 2022 či zmrazenia príplatkov za nočné zmeny, soboty, nedele a podobne. Pripravované zdražovanie elektrickej energie, zvyšovanie cien plynu sa výrazne premietne do ďalšieho zvyšovania rastu cien takmer všetkých tovarov a služieb. Slovenským zamestnancom, mladým rodinám, dôchodcom hrozí ďalší vážny, pocovidový sociálny a ekonomický prepad," uviedol Kordek.



Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna podotkol, že valorizácia nie je dostatočná, prepočet zníži dôchodky a predĺži sa vek odchodu do dôchodku.



„Keby dnes nebol druhý pilier, ktorý nevynáša, tak nemáme problém s dôchodkovým systémom. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, prečo sa takéto niečo stalo a čo s tým budeme robiť. Ľudia, ktorí odrobia 45 rokov a viac, si nezaslúžia slušný dôchodok? A dnes sa k nim správame, ako keby boli nepotrební. Takáto cesta je veľmi zlá," zdôraznil Machyna.







„Ľudia, ktorí tu pracovali veľmi dlho, si zaslúžia slušnú starobu za slušné peniaze. Aby nemali problém, že budú v energetickej chudobe, nebudú mať na lieky a nebude sa mať kto o nich postarať. Toto je len príprava na kroky, ktoré chceme urobiť. Pripraviť ľudí, aby vedeli, že treba ísť a ukázať silu. Bez sily nemáte pravdu. Potrebujeme mať za sebou silu aj ľudí, ktorí povedia, že s tým nesúhlasia. To je jediné, čomu vláda rozumie a čoho sa vláda bojí," dodal predseda Rady OZ KOVO.