Sociálne oddelenie v Handlovej doručí lieky, potraviny a drogériu

Handlová 17. marca (TASR) - Pracovníci sociálneho oddelenia Mestského úradu (MsÚ) v Handlovej zabezpečia bezkontaktné doručenie nákupu potravín, drogérie a liekov pre seniorov. Službu v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu budú môcť využiť v pracovných dňoch, nahlásiť sa musia na oddelenie vždy dopoludnia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Služby pre klientov, ktorí sú bez rodinného zázemia a podpory okolia, budú zabezpečené podľa zmluvy bez obmedzení. Mesto sa zároveň obracia na rodinných príslušníkov vo veci obmedzenia činnosti opatrovateľskej služby. Ak je v ich možnostiach na prechodný čas zabezpečiť opateru a pomoc v domácnosti svojim príbuzným, aby neváhali a pozastavili tak poskytovanie opatrovateľskej služby," uviedla Paulínyová.



Opatrovateľky mesta podľa nej dostali ochranné pomôcky a boli poučené, ako postupovať v prípade problematických udalostí. "V prípade, že by opatrovateľka nemala pri výkone svojho povolania rúško, hrubo porušuje nariadenia mesta," upozornila.



Sociálne oddelenie MsÚ sa tiež zameriava na prevenciu nákazy a šírenia ochorenia COVID-19. "Pre prijímateľov sociálnych služieb, napríklad v lokalite Baníckej kolónie, sú distribuované informačné letáky do každej domácnosti so základnými informáciami a kontaktmi prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V obytných domoch s bytmi osobitného určenia sú zverejnené plagáty so základnými a potrebnými informáciami pre seniorov," dodala hovorkyňa mesta.