VIDEO: Úsmev ako dar rozšíril Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave

Bratislava 13. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Úsmev ako dar rozšírilo Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave o ďalšie tri bytové jednotky, určené pre rodiny v núdzi. Predstavitelia združenia o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede.



Výkonný riaditeľ Úsmevu ako dar Štefan Adamjak pripomenul, že v Centre pre obnovu rodiny v Bratislave postavili ešte v roku 2018 štyri bytové jednotky. Neskôr v kancelárskych priestoroch urobili aj ďalšie tri byty. "Sú to také malé garsónky, ale pochopili sme, že takto rodiny nemôžu žiť alebo fungovať, tak sme sa rozhodli, že v kancelárskych priestoroch urobíme ďalšie tri bytové jednotky. Tieto tri bytové jednotky sú také humánnejšie, sú to skôr také dvojizbové byty, kde sme chceli dať priestor aj deťom, aby tak dôstojne vyrastali," vysvetlil Adamjak.







Zároveň poukázal aj na to, že aktuálne podporujú vyše 500 rodín v núdzi, v ktorých sa nachádza okolo 120 detí.



Združenie zároveň od štvrtku spustilo na pomoc rodinám v núdzi zbierku s názvom Deň Úsmevu 2024, ktorá bude do 26. júna prebiehať v 60 mestách po celom Slovensku. Prispieť rodinám v núdzi možno aj online formou.