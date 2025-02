Sociálne podniky sa budú podieľať na čistení vodných tokov

Na snímke ukážka pilotného projektu čistenia vodných tokov vo štvrtok 20. februára 2025 pri obci Koš v okrese Prievidza. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Koš 20. februára (TASR) - Zamestnanci sociálnych podnikov sa budú podieľať na čistení vodných tokov. Pilotný projekt spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. Rezort práce z fondov Európskej únie sociálnym podnikom preplatí časť miezd. Informovali o tom na brífingu vo štvrtok pri Koši v okrese Prievidza minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).priblížil Tomáš.V prípade znevýhodnených uchádzačov rezort podľa neho preplatí 50 percent celkovej ceny práce zo spomínanej mzdy, v prípade, že ide o zdravotne znevýhodneného uchádzača, tak je to až 75 percent celkovej ceny práce, keďže medzi znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie nie sú len zdravotne znevýhodnení ľudia, ale aj inak znevýhodnení ľudia, nízko kvalifikovaní, dlhodobo nezamestnaní.Taraba vyzdvihol, že s rezortom práce našli zhodu na projektoch, v rámci ktorých budú vedieť využiť sociálne podniky, dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a odbremeniť tak sociálny systém.ozrejmil.Pilotný projekt spustili rezorty na ochrannej hrádzi Ciglianskeho kanála v blízkosti Koša, jej čistenie zabezpečujú zamestnanci sociálneho podniku Hater - Handlová. Riaditeľ SVP Jozef Moravčík priblížil, že lokalita bola zanedbaná a potrebovali na nej zabezpečiť protipovodňové práce. Lokalitu podľa neho mali v pláne vyčistiť, no náklady sa pohybovali na úrovni do 200.000 eur.vysvetlil Moravčík s tým, že hrádzu by mal podnik vyčistiť do konca februára.Ministerstvo práce rozšíri pilotný projekt o spoluprácu s ďalšími rezortmi. V prípade Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka by malo ísť o čistenie lesov, pasenie a iné sezónne práce, v prípade Ministerstva obrany SR o čistenie lesov v jeho gescii.Pilotný projekt čistenia vodných tokov je prvým konkrétnym krokom v rámci projektu práce namiesto dávok. Tomáš avizoval, že zákon o službách v zamestnanosti plánuje rezort predložiť na vládu začiatkom marca, do leta by ju mal schváliť parlament a účinnosť nadobudne na jeseň.