Prešov a Spiš vylepšilo takmer 200 dobrovoľníkov

Prešov 10. júna (TASR) – Takmer 200 dobrovoľníkov sa zapojilo do jednotlivých aktivít v Prešove a na Spiši v rámci podujatia Naše Mesto. Piatok strávili v školách, komunitných centrách či zveľadením lesov, parkov a hradov. Ako TASR informovala Veronika Šoltinská z Nadácie Pontis, ktorá podujatie organizuje, v Prešove to bolo 130 dobrovoľníkov. Ďalších 50 sa pridalo v Spišskej Novej Vsi.



"Na hrade Šebeš v obci Podhradík ocenilo združenie Rákociho cesta pomoc pri presune kameňa prostredníctvom živej reťaze z dobrovoľníkov. Z pripraveného kameňa bude neskôr obnovený múr východnej hradby. Upravili tiež chodníky okolo infostánku a upratali vypílené dreviny zo svahu pod hradom. Celkovo 25-členný tím priložil ruku k dielu i na hrade Soľnohrad," uviedla Šoltinská.



V Prešove dobrovoľníci pracovali v materských školách (MŠ). Konkrétne v MŠ na Budovateľskej ulici, kde sadili letničky, montovali vyvýšené záhony a vytvárali paletové steny. "Senzomotorická stena napomôže rozvoju hmatového vnímania, vizuomotorická bude obsahovať rôzne 'prevliekačky' či labyrinty a na hudobnú stenu pripevnili dobrovoľníci netradičné hudobné nástroje z odpadového materiálu," priblížila Šoltinská.



Takmer 20 účastníkov pomohlo združeniu Pro Memory v Spišskej Novej Vsi so záchranou poslednej židovskej pamiatky v meste. "Cintorín, ktorý aktivisti objavili v roku 2006, je súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Dnes sa venovali jeho čisteniu a skultúrneniu vstupnej časti," dodala Šoltinská.



Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po šestnásty raz a zapája sa doň 8820 dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slovensku.