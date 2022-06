Prešovský kraj nesúhlasí s potrebou presťahovať DSS v Osadnom

Prešov/Osadné 28. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ Domova sociálnych služieb (DSS) Zátišie v Osadnom v Sninskom okrese nesúhlasí s názorom komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej o potrebe presťahovať toto zariadenie do inej, dostupnejšej lokality. Má ale záujem uchádzať sa v rámci plánu obnovy o finančné prostriedky na výstavbu ďalšieho zariadenia v Snine. V reakcii na komisárkine vyjadrenia to pre TASR uviedla hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová.



"Centrum sociálnych služieb kontinuálne pracuje na už nastavených procesoch tzv. deinštitucionalizácie, ktoré boli rozbehnuté ešte v roku 2012. Zariadenie pracuje na konkrétnych krokoch smerom k podpore komunitných služieb, humanizácii, zvyšovaniu kvality služieb, komfortu a bezpečnosti svojich prijímateľov," ozrejmila Jeleňová dôvod, prečo sa PSK nestotožňuje s názorom Stavrovskej.



Ako tiež informovala, PSK prispel na komplexnú rekonštrukciu zariadenia v Osadnom po tragickom požiari z decembra 2021 sumou 50.000 eur, v rámci ktorej sa okrem iného v objekte nainštaloval protipožiarny systém. Zníženie počtu klientov v DSS zo 60 na 48, ku ktorému má dôjsť 1. júla, tiež podľa Jeleňovej "výrazne" skvalitní poskytované sociálne služby. Nízkokapacitné špecializované zariadenie, o ktorého výstavbu na krajských pozemkoch v meste Snina má PSK "enormný záujem" v rámci Plánu obnovy a odolnosti, má prispieť k ďalšiemu zníženiu kapacity DSS.



Stavrovská pri návšteve DSS Zátišie v Osadnom ocenila nainštalovanie protipožiarného systému, presunutie imobilných klientov na prízemie objektu i zníženie kapacity zariadenia. Naďalej však kritizuje dispozičné riešenie objektu s priechodnými izbami i jeho umiestnenie na okraji malej obce s obmedzeným signálom mobilných operátorov. PSK by preto podľa nej mal zvážiť presťahovanie zariadenia do lepšie lokalizovaných, modernejších objektov bližšie k mestu, ako ho aj rozdeliť na viac menších zariadení.