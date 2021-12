Sociálne slabšie rodiny na Orave dostanú na Vianoce hračky a potraviny

Dolný Kubín 10. decembra (TASR) – Hračky a oblečenie si tento rok pod vianočným stromčekom nájde približne stovka detí zo sociálne slabších rodín a sociálnych zariadení z Dolného Kubína a okolia. Vďaka pomoci od darcov do rodín poputujú aj základné potraviny a drobné darčeky pre rodičov. Za projektom stojí Dolnokubínčanka Gabriela Matkulčíková.



"Už vlani sme splnili deťom ich vianočné priania, ktoré nám napísali. Tento rok sme chceli zapojiť viac detí. Rodičia, ktorí nemajú na darček pre svoje deti, sa mohli prihlásiť a napísať, čo by ich potrebovali alebo chceli," priblížila. Autorka myšlienky tvrdí, že okolo seba vidí mnoho ľudí v núdzi, niektorí sa to však hanbia povedať.



Tento rok sa do projektu prihlásilo oveľa viac rodín ako v minulom roku. Ochotu pomôcť prejavilo približne 60 ľudí. Podľa Matkulčíkovej sú mnohí ochotní dať núdznym aj drahšie dary, napríklad husle, keybord, bábiky, lopty alebo kočiariky. "Ľudia chcú dopriať aj deťom v núdzi krajšie Vianoce. Aby aj ony mohli snívať o kolobežke alebo o kočiariku s bábikou. My sa im snažíme tento sen splniť," uviedla.



Podľa autorky myšlienky je na Orave mnoho rodín, v ktorých si ratolesti v prvom rade želajú školské alebo hygienické potreby, až potom nasleduje bábika, lopta alebo autíčko. "Nie sú to žiadne honosné dary, deti si vedia vážiť aj pastelky, pretože ich potrebujú," podotkla Matkulčíková. Zdôraznila, že mnohokrát ide o veci, ktoré sú pre bežných ľudí samozrejmosťou, no pre iných sú dôležité. Deti si zvyknú želať aj spodnú bielizeň či ponožky.



Mesto Dolný Kubín podľa slov primátora Jána Prílepka vníma aktivitu dobrovoľníkov pozitívne. "Snažíme sa vždy byť nápomocní pri organizácii pomoci. Poskytli sme priestory na uskladnenie potravinových a nepotravinových darov, naši zamestnanci pomáhali aj pri ich balení," načrtol primátor.