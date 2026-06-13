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Sociálne služby Myjava pomáhajú rodinám, ale aj ľuďom bez domova
Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Úsvit s kapacitou 30 klientov je zameraný najmä na deti a dospelých s mentálnym znevýhodnením vrátane osôb na autistickom spektre.
Autor TASR
Myjava 13. júna (TASR) - Nezisková organizácia Sociálne služby Myjava zabezpečuje široké spektrum sociálnych služieb pre deti, dospelých aj ľudí bez domova - od ambulantnej starostlivosti pre klientov s mentálnym znevýhodnením až po krízové ubytovanie a potravinovú pomoc. TASR to uviedla riaditeľka organizácie Jana Gáliková.
Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Úsvit s kapacitou 30 klientov je zameraný najmä na deti a dospelých s mentálnym znevýhodnením vrátane osôb na autistickom spektre. Funguje ambulantnou formou od 6.00 do 16.00 h.
Klienti sa zúčastňujú na rôznych terapeutických a rozvojových aktivitách. „Je to napríklad práca s hlinou, oxygenoterapia, vodoliečba, máme dielňu, kde vyrábajú výrobky z dreva, realizujeme kanisterapiu, máme vyvýšené záhony a každý deň chodíme napríklad do centra voľného času k zvieratkám,“ doplnila Gáliková.
Denný režim DSS pre TASR priblížil aj inštruktor sociálnej rehabilitácie Peter Solnička. „Našou úlohou je pripravovať klientov na samostatnosť a uľahčiť im fungovanie v bežnom živote. Klienti k nám dochádzajú ako do školy, majú individuálne aj skupinové terapie a bohatý denný program,“ uviedol.
Dodal, že väčšina klientov zatiaľ žije v domácom prostredí so svojimi rodinami, pričom získané zručnosti im pomáhajú v každodennom živote. „Uľahčujeme tým aj prácu rodičom a niektorí klienti sa zapájajú do súťaží či voľnočasových aktivít, čo im prináša sociálne začlenenie,“ zhrnul.
Útulok s kapacitou 47 klientov a nocľaháreň s kapacitou 21 klientov zase slúžia rodinám s deťmi aj jednotlivcom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pri strate bývania. „Poskytuje sa tam sociálne poradenstvo, s deťmi sa robia voľnočasové aktivity a preventívne programy, keďže sú ohrozené chudobou, drogovými závislosťami či záškoláctvom. Pomáhame im aj pri hľadaní práce a bývania,“ priblížila riaditeľka.
V nocľahárni môžu klienti za symbolický poplatok prenocovať a využívať hygienické zázemie, čistú posteľ, práčovňu, sušiareň aj možnosť prípravy jedla.
Organizácia zároveň poskytuje potravinovú pomoc, ktorú získava od viacerých partnerov. „Potravinovú pomoc dostávame každý pracovný deň, ide o čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu. Distribuujeme ju medzi zariadenia a prebytok poskytujeme aj seniorom v meste, ktorí spĺňajú stanovené príjmové kritériá,“ uviedla Gáliková.
Martin Kovanič z Mestského úradu Myjava pre TASR ozrejmil, že zriaďovateľom sociálnych služieb neziskovej organizácie pôsobiacej v Myjave so štatútom registrovaného sociálneho podniku je mestská samospráva. Sociálne služby boli zaregistrované v roku 2003 a odvtedy fungujú ako subjekt sociálnej ekonomiky.
Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Úsvit s kapacitou 30 klientov je zameraný najmä na deti a dospelých s mentálnym znevýhodnením vrátane osôb na autistickom spektre. Funguje ambulantnou formou od 6.00 do 16.00 h.
Klienti sa zúčastňujú na rôznych terapeutických a rozvojových aktivitách. „Je to napríklad práca s hlinou, oxygenoterapia, vodoliečba, máme dielňu, kde vyrábajú výrobky z dreva, realizujeme kanisterapiu, máme vyvýšené záhony a každý deň chodíme napríklad do centra voľného času k zvieratkám,“ doplnila Gáliková.
Denný režim DSS pre TASR priblížil aj inštruktor sociálnej rehabilitácie Peter Solnička. „Našou úlohou je pripravovať klientov na samostatnosť a uľahčiť im fungovanie v bežnom živote. Klienti k nám dochádzajú ako do školy, majú individuálne aj skupinové terapie a bohatý denný program,“ uviedol.
Dodal, že väčšina klientov zatiaľ žije v domácom prostredí so svojimi rodinami, pričom získané zručnosti im pomáhajú v každodennom živote. „Uľahčujeme tým aj prácu rodičom a niektorí klienti sa zapájajú do súťaží či voľnočasových aktivít, čo im prináša sociálne začlenenie,“ zhrnul.
Útulok s kapacitou 47 klientov a nocľaháreň s kapacitou 21 klientov zase slúžia rodinám s deťmi aj jednotlivcom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pri strate bývania. „Poskytuje sa tam sociálne poradenstvo, s deťmi sa robia voľnočasové aktivity a preventívne programy, keďže sú ohrozené chudobou, drogovými závislosťami či záškoláctvom. Pomáhame im aj pri hľadaní práce a bývania,“ priblížila riaditeľka.
V nocľahárni môžu klienti za symbolický poplatok prenocovať a využívať hygienické zázemie, čistú posteľ, práčovňu, sušiareň aj možnosť prípravy jedla.
Organizácia zároveň poskytuje potravinovú pomoc, ktorú získava od viacerých partnerov. „Potravinovú pomoc dostávame každý pracovný deň, ide o čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu. Distribuujeme ju medzi zariadenia a prebytok poskytujeme aj seniorom v meste, ktorí spĺňajú stanovené príjmové kritériá,“ uviedla Gáliková.
Martin Kovanič z Mestského úradu Myjava pre TASR ozrejmil, že zriaďovateľom sociálnych služieb neziskovej organizácie pôsobiacej v Myjave so štatútom registrovaného sociálneho podniku je mestská samospráva. Sociálne služby boli zaregistrované v roku 2003 a odvtedy fungujú ako subjekt sociálnej ekonomiky.