Sociálne služby v Košickom kraji dostávajú cez europrojekt pomôcky

Košice 17. marca (TASR) - V zariadeniach sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja (KSK) počas marca a apríla pribudnú nové pomôcky. Cez eurofondový cezhraničný projekt ide celkovo o 18 sprchovacích ležadiel a 78 evakuačných podložiek v hodnote takmer 123.000 eur. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Sprchovacie ležadlá nájdu svoje miesto v zariadeniach v Prakovciach, Strážskom, Košiciach, Rožňave, Šemši, Trebišove, Kráľovciach a Rakovci nad Ondavou. Ich výhodou je podľa kraja inovatívne ergonomické prevedenie strednej časti, ktoré umožňuje opatrovateľovi pracovať bližšie ku klientom. Zároveň poskytuje pohodlnú, bezpečnú a dôstojnú hygienu aj samotnému pacientovi.



Podložky pod matrac smerujú do zariadení v Trebišove, Rožňave a Košiciach. Pomôžu v prípade rýchlej a bezpečnej evakuácie klientov, ak dôjde napríklad k požiaru, keďže sú vyrobené z nehorľavého materiálu. Presun evakuovaného do bezpečia tak podľa samosprávy zvládne bez väčších problémov aj jeden zamestnanec.



Ide o výsledok projektu Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach, ktorý je financovaný z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Termín ukončenia bol október 2021, z dôvodu pandémie a konfliktu na Ukrajine však jeho realizáciu predĺžili do konca apríla tohto roka.



"Cezhraničný projekt je dôkazom toho, že župa neustále hľadá riešenia a nové impulzy, ako zlepšiť kvalitu života klientov v župných zariadeniach sociálnych služieb," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že nové pomôcky doplnia pásové schodolezy i zdvíhacie zariadenia pre imobilných, ktoré vďaka rovnakému projektu pribudli do zariadení ešte vlani.



Celkový rozpočet projektu pre troch partnerov predstavuje viac ako 376.000 eur, KSK zo zdrojov programu získal na pomôcky či školenia zamestnancov takmer 179.000 eur. Do projektu sú zapojení aj dvaja partneri z ukrajinského Užhorodu. KSK je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre 1800 klientov, pracuje v nich 1200 zamestnancov.