Sociálne služby v pôsobnosti Košíc budú drahšie

Košice 15. mája (TASR) - Poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Košice od júla zdražie. V priemere budú mesačné úhrady v zariadení pre seniorov (ZpS) vyššie zhruba o 88 eur. Súčasťou je aj nový poplatok za prevádzkové náklady v pobytových službách ZpS a zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) vo výške 30 eur mesačne. V zariadeniach núdzového bývania (ZNB) a v útulku možno od tohto poplatku upustiť. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom mimoriadnom rokovaní.



Podľa magistrátu sú aktuálne úhrady za poskytované sociálne služby v ZpS na Garbiarskej ulici v Košiciach v dvojlôžkovej izbe bez elektrospotrebičov, strave päťkrát denne a VI. stupni odkázanosti najnižšie zo všetkých krajských miest na Slovensku. Ide o sumu zhruba vo výške 370 eur. "Ani po úprave nedosiahneme úroveň väčšiny krajských miest, keď úhrada za služby v ZpS na Garbiarskej ulici bude 450 eur v dvojposteľovej izbe obytnej bunky (dve izby v bunke), respektíve 459 eur v samostatnej dvojposteľovej izbe," uvádza sa v dôvodovej správe k zmenám všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o úhradách za sociálnej služby, ktoré poslanci schválili. Mesačná úhrada v ZpS v dvojposteľovej izbe obytnej bunky s dvoma elektrospotrebičmi so stravou dvakrát denne stúpne z necelých 288 eur na 380 eur.



Čo sa týka ZOS a ZpS s kapacitou najviac 40 miest, pri strave päťkrát denne bude stáť jednoposteľová izba 546 eur, dvojposteľová 516 eur a pri trojposteľovej klesne o necelých 17 eur na sumu 456 eur.



Uvedené sumy zahŕňajú aj poplatok za prevádzkové náklady.



V prípade 40 hodín opatrovateľskej služby spolu s upratovaním dôjde k zvýšeniu z 86 na 98 eur.



Návrh na zvýšeniu úhrad vychádza z požiadaviek poskytovateľov sociálnych služieb. "Vznikol z dôvodu vysokého zvýšenia prevádzkových výdavkov na činnosť sociálnych služieb v priebehu roka 2023, najmä mzdových výdavkov a výdavkov na energie," uvádza mesto. Pripomína tiež, že vlani boli dôchodky dvakrát valorizované.



Odhaduje, že v druhom polroku tohto roka sa príjmy mesta zmenou VZN zvýšia o 87.000 eur v prípade zariadenia na Garbiarskej a v Krásnej. O 30.000 eur by sa mali zvýšiť príjmy mestských častí Sever, Juh, Západ a Dargovských hrdinov, a to za ZOS a opatrovateľskú službu. Príjmy Psychosociálneho centra Košice za útulok, ZNB a denný stacionár stúpnu o 3000 eur.