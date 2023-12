Srdcom na dlani ocenili dobrovoľníkov Trnavského kraja

Trnava 1. decembra (TASR) - Ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú práci pre iných a svojím pôsobením v Trnavskom kraji prispeli k rozvoju komunity, ocenilo Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja na výročnom odovzdávaní cien Srdce na dlani vo štvrtok (30. 11.) v Trnave. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. V tomto roku sa zišlo 35 nominácií, z nich víťazov vyberala päťčlenná hodnotiaca komisia. Uviedla riaditeľka centra Zuzana Šujanová.



V kategórii Projekt/dobrovoľnícky program si ocenenie prevzala koordinátorka dobrovoľníckeho programu Dobrá duša Trnavskej arcidiecéznej charity Kristína Ryšavá. V kategórii Koordinátor dobrovoľníkov získala ocenenie Silvia Krišáková z Centra voľného času v Senici. Medzi dobrovoľníckymi skupinami porota vyzdvihla v tomto roku prácu dobrovoľníkov pôsobiacich pri Metro Klube, ktorý organizuje Apoštolská cirkev na Slovensku v Hlohovci. Ocenenia najlepším odovzdávali členovia hodnotiacej komisie alebo vlaňajší laureáti.



V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci v Trnavskom samosprávnom kraji získala ocenenie Andrea Gregušová z občianskeho združenia FidliCanti, ktoré pôsobí v Horných Orešanoch a okolitých obciach. V kategórii orientovanej na pomoc v zahraničí ocenenie putovalo do obce Nebojsa, miestnej časti Galanty do rúk vedúcej Denného centra Michala Dočolomanského Márii Geršicovej. "Podporujeme materiálne ťažko postihnuté deti v Keni, siroty, polosiroty a deti trpiace albinizmom. Odštartovali sme to už pred ôsmimi rokmi spoluprácou s dnes už zosnulým profesorom Vladimírom Krčmérym, ktorého Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety mala v krajine aktivity. Spolupráca sa postupne rozvinula s miestnymi, štrikujeme, háčkujeme oblečenie pre novorodeniatka a deti do troch rokov," povedala. Ide podľa jej slov o každodennú činnosť a zapája sa do nej celý klub. Aktuálne klub takto zabezpečuje podľa Geršicovej 170 detí.



V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc bola na podujatí vyzdvihnutá práca predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne Ľudmily Fedorovej. Za podporu dobrovoľníctva vyzdvihla porota KIRATON - krajský hackaton Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. Mimoriadne ocenenie Srdca na dlani si odniesla Natália Vieira zo združenia ModroSvet zo Skalice. Vybraných šesť laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 v Trnavskom kraji postupuje na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.