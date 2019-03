V Bratislave sa začne výstava o ženách, ktoré bojovali o domov

Súčasťou výstavy je aj Slovenka Diana, ktorú prenajímateľ vyhodil z bytu, strávila tri dni na ulici a rok a pol v nocľahárni, kým sa jej podarilo našetriť na vlastný prenájom.

Bratislava 7. marca (TASR) – Pre milióny žien na celom svete nie je vlastné bývanie samozrejmosťou. Výstava Všetko sa začína doma: Ženy a ich boj o domov upozorňuje na porušovanie práv žien po celom svete. Odštartuje symbolicky na Medzinárodný deň žien 8. marca v Bratislave.



"Dostupnosť slušného bývania pre ženy je problém vo viacerých krajinách," hovorí Katerina Bezgachina, riaditeľka humanitárnej organizácie Habitat for Humanity, ktorá výstavu organizuje. "V niektorých krajinách ženy nemajú právo dediť dom alebo pozemok. Prípadne je to len formálne, ale nefunguje to," uviedla niektoré z dôvodov. Jednou z 90 krajín, ktoré ženám bránia vlastniť pôdu, je Tadžikistan, z ktorého pochádza aj Šamsichon, jedna z tvárí výstavy. Keď sa Šamsichon pred pár rokmi rozviedla a potrebovala opraviť dom pre seba a svojich šesť detí, bola zúfalá. V Tadžikistane, v tradičných komunitách na vidieku, sa totiž ženy podľa tradície osamote nesmú stretávať s mužmi, ktorí nie sú ich príbuzní. Najať si miestnych stavbárov a robotníkov teda neprichádzalo do úvahy. S radami a pôžičkou od Habitat for Humanity nakoniec Šamsichon opravila deravú strechu aj omietla steny.



Ani Jane z Kene nemohla zdediť pozemok po rodičoch, pretože je žena. "Vďaka ušetreným peniazom a pôžičke postavila dom pre seba a svoje deti a dnes ho má najkrajší v celej obci," rozpráva Bezgachina. Výstava mapuje príbehy odvážnych žien z rôznych krajín, ktoré pre seba vybojovali bývanie. Tieto príbehy podľa Tomáša Kelleya z Habitat for Humanity môžu inšpirovať ďalšie ženy, ktoré sa možno boja ísť proti tradíciam danej krajiny. Organizácia pomáha vo viac ako 70 krajinách stavať domy, zlepšovať bývanie v slumoch a zasahuje pri katastrofách, pre ktoré niekedy ľudia prichádzajú o bývanie. "Dôležitou súčasťou našej práce je poskytovanie mikropôžičiek. V mnohých krajinách totiž nie je možné získať kapitál na vylepšenie vlastného bývania. S tým súvisí finančné vzdelávanie," hovorí Kelley. "V Nepále sme dokonca vyškolili jednu ženu murárku, ktorá tiež zbúrala predsudky," doplnil.



Súčasťou výstavy sú aj Slovenka Diana, ktorú prenajímateľ vyhodil z bytu, strávila tri dni na ulici a rok a pol v nocľahárni, kým sa jej podarilo našetriť na vlastný prenájom, Estella z Hondurasu, ktorá o dom prišla v dôsledku klimatických zmien, Nour zo Sýrie, ktorej ho zničilo bombardovanie v Aleppe a Regna z Indie, ktorá s manželom žije v zlých podmienkach preľudneného slumu Bawana.