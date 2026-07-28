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V Hlohovci dokončili výstavbu nového sociálneho zariadenia
Domov sociálnych služieb bude určený pre 18 detí s najťažšími formami zdravotného znevýhodnenia.
Autor TASR
Hlohovec 28. júla (TASR) - V bývalom školskom zariadení na Ulici M. Benku v Hlohovci dokončili výstavbu domova sociálnych služieb (DSS) pre deti od troch do 18 rokov s najťažšími formami postihnutia a centra včasnej intervencie pre deti do siedmich rokov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková.
„Objekt je od 3. júla právoplatne uvedený do užívania. V nasledujúcom období bude prebiehať registrácia nových sociálnych služieb, ktorá je nevyhnutná na začatie prevádzky. Ak všetko bude prebiehať podľa plánu, prví klienti by mohli do nového zariadenia nastúpiť už v januári 2027,“ priblížila hovorkyňa.
Domov sociálnych služieb bude určený pre 18 detí s najťažšími formami zdravotného znevýhodnenia, odborný personál im v ňom bude pomáhať rozvíjať ich schopnosti, samostatnosť a zvyšovať kvalitu života. Centrum včasnej intervencie pre deti do siedmich rokov s ohrozeným vývinom bude poskytovať odbornú podporu aj ich rodinám.
Projekt realizuje Občianske združenie JA SÁM v spolupráci s mestom Hlohovec. Financovaný je z európskych zdrojov v rámci plánu obnovy. Celková výška finančnej podpory predstavuje 1,58 milióna eur.
„Objekt je od 3. júla právoplatne uvedený do užívania. V nasledujúcom období bude prebiehať registrácia nových sociálnych služieb, ktorá je nevyhnutná na začatie prevádzky. Ak všetko bude prebiehať podľa plánu, prví klienti by mohli do nového zariadenia nastúpiť už v januári 2027,“ priblížila hovorkyňa.
Domov sociálnych služieb bude určený pre 18 detí s najťažšími formami zdravotného znevýhodnenia, odborný personál im v ňom bude pomáhať rozvíjať ich schopnosti, samostatnosť a zvyšovať kvalitu života. Centrum včasnej intervencie pre deti do siedmich rokov s ohrozeným vývinom bude poskytovať odbornú podporu aj ich rodinám.
Projekt realizuje Občianske združenie JA SÁM v spolupráci s mestom Hlohovec. Financovaný je z európskych zdrojov v rámci plánu obnovy. Celková výška finančnej podpory predstavuje 1,58 milióna eur.