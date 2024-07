V Ružomberku stúpa záujem o opatrovateľky

Ružomberok 28. júla (TASR) - Záujem o opatrovateľskú službu v Ružomberku v súčasnosti rastie, do tímu preto hľadajú nových kolegov. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Vyšší vek so sebou prináša mnoho úskalí, kde je podpora a starostlivosť potrebná z dôvodu dlhodobej choroby alebo postihnutia. Každý deň nám v meste pribúdajú nové požiadavky od ľudí, ktorí potrebujú opatrovateľov, preto hľadajú nových kolegov," vysvetlil hovorca.



Miškovčík uviedol, že práca spočíva najmä v opatrovaní starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím v domácom prostredí, pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, starostlivosti o domácnosť, sprievod či dohľad. "Osobnostné predpoklady, ktoré by mali opatrovateľka či opatrovateľ spĺňať pri výkone práce, sú presnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, empatia a ochota pomáhať," vymenoval.



Viac informácií záujemcovia získajú na Oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Mestského úradu Ružomberok.