Z fóra ENYA 2024 vzišli odporúčania pre európskych komisárov pre deti

Bratislava 3. júla (TASR) - Počas medzinárodného fóra Európskej siete mladých poradcov (ENYA) 2024, ktoré sa konalo začiatkom tohto týždňa v Bratislave, bolo odhlasovaných viacero odporúčaní pre európskych komisárov pre deti. Vznikli v spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi umiestnenými v systémoch náhradnej starostlivosti v 15 krajinách. Odporúčania budú odprezentované v septembri na výročnej konferencii Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC) v Helsinkách. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.



"Mladí ľudia umiestnení v systémoch náhradnej starostlivosti pracovali dva dni v tímoch a odhlasovali odporúčania, ktoré vychádzajú priamo z ich osobných skúseností a ktoré by mali zlepšiť ochranu ich práv," uviedla Adamová. Podotkla, že fóra sa zúčastnili mladí ľudia a koordinátori zo 16 členských inštitúcií z 15 krajín Európy.



Medzi najlepších desať odporúčaní, ktoré vzišli z fóra, sa dostali napríklad monitorovanie podmienok, v ktorých dieťa žije, aby sa zabezpečila primeraná starostlivosť a ochrana. Odporúčajú vykonávať neohlásené návštevy, aby bol monitorovací proces efektívnejší a promptne reagovať a riešiť problematické situácie týkajúce sa životných podmienok.



Ďalej to je odporúčanie na to, aby v prípade, ak je to možné, nebolo dieťa alebo mladá osoba odstránená z ich územia alebo kultúry po tom, čo sa stali súčasťou systému ochrany. Tiež poukázali na zlepšenie procesu a času určovania typu náhradnej starostlivosti pre každý prípad či poskytnutie individuálneho prístupu ku každému dieťaťu, zohľadňujúc jeho individuálne potreby a okolnosti.