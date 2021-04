Pedagogička: Úlohou sociálneho pedagóga je všestranná pomoc žiakom

Lučenec 17. apríla (TASR) – Všestranná pomoc žiakom pri riešení ich problémov je jedna zo základných úloh sociálneho pedagóga. Pre TASR to povedala sociálna pedagogička Iveta Erlichová, ktorá pôsobí na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci.



„Okruhy problémov môžu byť rôzne. Samozrejme, sú situácie v ktorých nie som erudovaná a nemôžem do nich zasiahnuť, ale viem odporučiť iného odborníka a posuniem to ďalej. Ale v prípade, že sú to vzťahové či osobnostné problémy alebo žiaci prežívajú ťažké chvíle, s ktorými si nevedia dať rady, vtedy prídu, hovoria o nich a hľadáme riešenie,“ vysvetlila Erlichová.



Ako doplnila, žiaci sa na ňu najčastejšie obracajú s problémami, ktoré súvisia so vzťahmi s rodičmi, kamarátmi či partnermi. „Ak tieto problémy nezvládajú, často sa utiekajú k drogám či sebapoškodzovaniu. Môžu vyústiť aj do pokusu o samovraždu,“ upozornila.



Ďalšími rozšírenými problémami žiakov sú podľa nej látkové aj nelátkové závislosti či promiskuita. „Veľmi striedajú partnerov a potom zažívajú množstvo sklamaní, zranení. Už aj v takomto mladom veku sa začína u detí objavovať depresia. Veľa rodičov detí pracuje v zahraničí a ony prežívajú akúsi samotu. Po materiálnej stránke majú síce ďaleko viac vecí, ale nevedia si rady s problémami,“ podotkla sociálna pedagogička.



Profesia sociálneho pedagóga je podľa nej na strednej škole stále ojedinelá, častejšie zvyknú pôsobiť na základných školách. Žiaci si toto povolanie navyše často zamieňajú s prácou školského psychológa a spomínaná profesia je málo známa nielen verejnosti, ale i v školstve.



„Pritom podľa mňa jednoznačne má na strednej škole opodstatnenie, hoci ide o nepedagogických pracovníkov. Pretože aj keď si mnohí myslia, že výchova patrí do rodiny, na základnú školu a stredná je už o vzdelávaní, nie je to pravda. Aj stredoškoláci sú ešte deti, ktoré majú zmätok v duši, množstvo problémov a potrebujú pomôcť,“ ozrejmila Erlichová.



Za prínosné podľa vlastných slov považuje podporné tímy, pozostávajúce z asistentov učiteľov, detských psychológov či špeciálnych a sociálnych pedagógov. Celkovo ide o viac ako 900 zamestnancov. Ich pozície boli vytvorené vďaka Národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.