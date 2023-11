Sociálni pracovníci budú hovoriť o individuálnych plánoch klientov

Trnava 29. novembra (TASR) - Pracovníci zariadení sociálnych služieb zo západného Slovenska sa stretnú vo štvrtok (30. 11.) v Trnave na konferencii združenia Sociálne služby Slovensko (SSS). Ich témami budú ľudské práva a obmedzenia v sociálnych službách, individuálne plánovanie a dobrovoľníctvo. Zoznámia sa s aj príkladmi dobrej praxe Zariadenia pre seniorov (ZpS) v Trnave, na pôde ktorého sa podujatie uskutoční. Informovala o tom riaditeľka ZpS Anna Menkynová.



O ľudských právach v tejto oblasti bude hovoriť zakladateľ vzdelávacej inštitúcie Tatra Akadémia Ivan Niko. Téma individuálneho plánovania bude parketou riaditeľa Domova u rybníka v českej obci Víceměřice v Olomouckom kraji Felipe Sáncheza Lópeza. O skúsenostiach v trnavskom ZpS bude hovoriť vedúca sociálneho úseku a predsedníčka odbornej sekcie sociálnych pracovníkov SSS Miroslava Jordánová. Podľa Menkynovej ZpS vytvára s každým zo 130 klientov jeho individuálny plán už pri nástupe do zariadenia. "Máme nielen dotazník, kde môžu pomenovať svoje priania, ale vždy aj stretnutie s tými pracovníkmi, ktorí s klientom budú pracovať. Určujeme si, čo je pre neho potrebné, napríklad či potrebuje rozpohybovať, rozrozprávať, viac socializovať, alebo aj častejšie stretnutia s rodinou a podľa toho postupujeme. Po čase plán vyhodnocujeme a pracujeme s klientom ďalej," opísala. Ideálne podľa nej je, ak sa na pláne podieľajú aj rodinní príslušníci. Individuálny plán berú v ZpS ako prirodzenú súčasť práce. "Nemôžeme určiť paušálne jeden pre všetkých, sú to individuality a to treba rešpektovať, a tak k nim treba pristupovať," dodala riaditeľka.



Rozvinutá je v ZpS aj oblasť dobrovoľníctva, ktorá bude posledným bodom programu konferencie. Referovať bude manažérka Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja Zuzana Šujanová. V trnavskom ZpS dobrovoľníctvo funguje, o takúto činnosť z radov dobrovoľníkov záujem. Nateraz ich majú 12 a ich rady rozšíria aj pracovníci automobilky, ktorí si zariadenie vybrali na svoje voluntaristické aktivity. "Dvere ďalším máme vždy otvorené, vítame každého záujemcu," povedala Menkynová.