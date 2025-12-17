< sekcia Regióny
Sociálny byt na Jesennej ulici v Košiciach odovzdali do užívania
Po tom, ako rodina prišla o bývanie, žila v uplynulom období v unimobunke v zariadení v Bernátovciach, čo však okrem iného komplikovalo dochádzanie detí do školy.
Autor TASR
Košice 17. decembra (TASR) - Byt na Jesennej ulici v Košiciach, ktorý bol doposiaľ v neobývateľnom stave, sa stal od stredy domovom pre starú mamu a jej dve vnúčatá. Nezisková organizácia Sociálne bývanie ho na 15 rokov dostala do prenájmu od mesta Košice. Kompletne zrekonštruovať sa jej ho podarilo aj vďaka sponzorom. Ako pre TASR uviedol riaditeľ organizácie Radoslav Dráb, ide o model dostupného sociálneho bývania so sprevádzaním.
„Je to malý jednoizbový byt, ktorý má 24 štvorcových metrov. Zrekonštruovať bolo treba úplne všetko - od rozvodov až po to, aby mala rodina na čom spať a v čom variť,“ povedal.
Po tom, ako rodina prišla o bývanie, žila v uplynulom období v unimobunke v zariadení v Bernátovciach, čo však okrem iného komplikovalo dochádzanie detí do školy. Za užívanie sociálneho bytu v košickom Starom Meste bude uhrádzať 150 eur, respektíve náklady na energie.
„Pekne je tu. Cítim sa tu veľmi dobre. Do školy budú mať blízko. Som šťastná,“ povedala pre TASR Zlatica Labancová, ktorá sa stará o prváčku a piataka na základnej škole.
Nezisková organizácia plánuje v nasledujúcich týždňoch odovzdať do užívania ďalšej rodine byt na Němcovej ulici. „Týmto rodinám budeme naďalej oporou s našimi kolegami, či sú to sociálni pracovníci, psychológovia, terapeuti alebo aj právnici, ktorí rieši mnohé ich veci z minulosti - aby mali život jednoduchší, aby sa opäť nedostali do nejakého začarovaného kruhu, ktorý by ich dostal na dno chudoby,“ doplnil Dráb.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že v meste pôsobí niekoľko organizácií a nadácií, ktoré sa snažia pomáhať rodinám v bytovej otázke. Mesto im aj v tomto roku poskytlo viacero bytov na projekty založené na princípe známom ako housing first a podobne. „Boli to zdevastované byty. Nie je to o tom, že rozdávame kľúče, ale takúto rodinu sprevádzame dlhé mesiace, aby sme si boli istí, že tú šancu využila a je dobrým susedom,“ dodal s tým, že doposiaľ nezaznamenali ani jeden problém.
„Je to malý jednoizbový byt, ktorý má 24 štvorcových metrov. Zrekonštruovať bolo treba úplne všetko - od rozvodov až po to, aby mala rodina na čom spať a v čom variť,“ povedal.
Po tom, ako rodina prišla o bývanie, žila v uplynulom období v unimobunke v zariadení v Bernátovciach, čo však okrem iného komplikovalo dochádzanie detí do školy. Za užívanie sociálneho bytu v košickom Starom Meste bude uhrádzať 150 eur, respektíve náklady na energie.
„Pekne je tu. Cítim sa tu veľmi dobre. Do školy budú mať blízko. Som šťastná,“ povedala pre TASR Zlatica Labancová, ktorá sa stará o prváčku a piataka na základnej škole.
Nezisková organizácia plánuje v nasledujúcich týždňoch odovzdať do užívania ďalšej rodine byt na Němcovej ulici. „Týmto rodinám budeme naďalej oporou s našimi kolegami, či sú to sociálni pracovníci, psychológovia, terapeuti alebo aj právnici, ktorí rieši mnohé ich veci z minulosti - aby mali život jednoduchší, aby sa opäť nedostali do nejakého začarovaného kruhu, ktorý by ich dostal na dno chudoby,“ doplnil Dráb.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že v meste pôsobí niekoľko organizácií a nadácií, ktoré sa snažia pomáhať rodinám v bytovej otázke. Mesto im aj v tomto roku poskytlo viacero bytov na projekty založené na princípe známom ako housing first a podobne. „Boli to zdevastované byty. Nie je to o tom, že rozdávame kľúče, ale takúto rodinu sprevádzame dlhé mesiace, aby sme si boli istí, že tú šancu využila a je dobrým susedom,“ dodal s tým, že doposiaľ nezaznamenali ani jeden problém.