Sociálny podnik Košického kraja zamestnáva vyše 50 ľudí

Košice 30. apríla (TASR) – Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (KSK) zamestnáva v súčasnosti viac ako 50 ľudí, ktorí boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Svoje služby zároveň postupne rozširuje do viacerých regiónoch. Ako KSK informuje na svojej webovej stránke, po novom poskytujú aj realizáciu vyvýšených záhonov.



Sociálny podnik KSK vznikol pred dvoma rokmi, kedy mal sedem pracovníkov. Podiel znevýhodnených ľudí je aktuálne 57 percent zo všetkých zamestnancov, všetci z nich pracujú na trvalý pracovný pomer. Podnik v rámci svojich aktivít podľa KSK zlepšuje pracovné návyky znevýhodnených a zvyšuje tak ich šance na trhu práce. Zároveň pôsobí ako modelový podnik pre samosprávy v kraji, ktoré sa zaujímajú o sociálne podnikanie. „Je pre nás dôležité začleniť do pracovného procesu všetkých ľudí, bez ohľadu na to, čím si v živote prešli, zatiaľ sa nám to darí,“ povedala konateľka Sociálneho podniku KSK Karolína Bortáková.



V rámci divízie Dom a záhrada pracuje dokopy 14 zamestnancov. Venujú sa práci v exteriéri. Ide napríklad o kosenie, vertikulovanie, ošetrovanie stromov a kríkov, strihanie živých plotov, výsadbu, hrabanie lístia, ale aj realizáciu zámkovej dlažby, natieranie či osadenie plotov. Vykonávajú tiež udržiavacie práce. Čo sa týka vyvýšených záhonov, po obhliadke a dohode ho stolár vyrobí a následne s ďalšími pracovníkmi osadí. V divízii Stavba zas pomáhajú zamestnanci podniku napríklad s rekonštrukčnými prácami.



Podľa vedenia kraja v poslednom období javia záujem o prácu v podniku aj odborníci, ktorí pôsobia napríklad ako mentori znevýhodneným kolegom, čím sa rozširuje aj okruh špecializovaných prác.



„Naša práca sa pomaly ale isto rozpína do rôznych kútov kraja. Práce realizujeme aj v Rožňave, v Gyňove, v Sečovciach a aktuálne realizujeme zákazku aj v Kluknave na Spiši,“ dodala Bortáková s tým, že je to aj cesta, ako získať prehľad o potrebách občanov.



Bližšie informácie o Sociálnom podniku KSK sú dostupné na webovej stránke www.spksk.sk.