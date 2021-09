Sociálny podnik mesta Martin pripravuje projekt Nová šanca pre veci

Martin 20. septembra (TASR) - Sociálny podnik mesta Martin pripravuje v spolupráci s mestskou Nadáciou Nová šanca eko projekt Nová šanca pre veci. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovali zástupcovia mesta Martin a sociálneho podniku.



"Odpad je obrovským problémom každého mesta a domácnosti. Každý z nás má doma množstvo nepotrebných, starých či nepoužívaných vecí, ktorých by sa potreboval zbaviť. V spolupráci s partnermi sme sa rozhodli dať Martinčanom šancu, aby tieto veci bezplatne darovali nášmu podniku v rámci projektu Nová šanca pre veci. A my ich za symbolickú cenu posunieme ďalej. Niekomu, kto by ich ešte vedel využiť. Výťažok z predaja bude venovaný na verejnoprospešné projekty," priblížil projekt konateľ Sociálneho podniku mesta Martin Miloš Mikula.



Identitu projektu dopĺňa a podčiarkuje stavba z priemyselného kontajneru, ktorý pribudne do priestoru pred Kinom Moskva. Bude slúžiť na vydávanie objednaných vecí a priamy predaj. "Práve tu by sme chceli osloviť deti z martinských základných škôl. Každý dobrý projekt potrebuje logo a my dobrí chceme byť. V najbližších dňoch dostanú riaditelia základných a základných umeleckých škôl v Martine propozície, v ktorých budú presné pokyny a budú môcť logo pre nás navrhnúť. Samozrejme, odmenou im budú hodnotné ceny nielen pre nich, ale aj pre školu, kde logo budú kresliť," doplnil Mikula.



"Dobré nápady treba vždy oceniť, a preto by som chcel oceniť aj nápad sociálneho podniku. Dokazujú, že ich založenie bol tiež dobrý nápad a snažia sa svojou prácou spájať všetky vekové kategórie. Verím, že martinské deti budú kreatívne a predstavia nám množstvo skvelých návrhov," zhodnotil projekt primátor Martina Ján Danko.



Deti budú návrhy zasielať prostredníctvom svojej školy do 29. októbra. "Víťazné logo bude zdigitalizované a dá grafickú identitu celému projektu. Projekt Nová šanca pre veci sa rozbehne ešte pred Vianocami," dodala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.