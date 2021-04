Sociálny podnik vo Svidníku zamestnáva štyroch ľudí

Svidník 21. apríla (TASR) - Zamestnanie v Sociálnom podniku mesta Svidník si našli štyria pracovníci. Radnica uvažuje o rozširovaní počtu zamestnancov v blízkej budúcnosti. Celkovo o prácu v sociálnom podniku, ktorý začal svoju činnosť 1. apríla, prejavilo záujem 24 uchádzačov a ďalšie žiadosti stále prichádzajú. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



Prvou činnosťou pracovníkov bolo podľa jej slov novovybudovanie pieskoviska na Ulici gen. Svobodu, ktoré patrilo k tým v najhoršom technickom stave. "Pieskoviská v meste sú udržiavané, ale mnohé z nich sú v nevyhovujúcom stave, preto sme sa rozhodli pre ich citlivé reorganizovanie. Niektoré budeme postupne nahrádzať novými, modernými a najmä bezpečnými a následne by sme chceli ich počet znížiť. Práce na vybudovaní nových pieskovísk bude mať starosti práve sociálny podnik," vysvetlila Tchirová.



"Mal som vlastnú stavebnú firmu, ale od novembra sme mali stále menej zákaziek, bolo to stále horšie, tak som využil možnosť a dal som si žiadosť. Som rád, že ma vybrali," povedal jeden z pracovníkov Ľuboslav Pecha.



"Málo je možností pracovať a nechcel som čakať doma, čo bude nové, a preto som rád, že som sa zamestnal v sociálnom podniku," doplnil stolár Ján Múdry.



Ako priblížil zástupca primátorky Michal Goriščák, predmetom činnosti sociálneho podniku je drobná stavebná činnosť a výroba brikiet, pričom začali s drobnou stavebnou činnosťou. "Chcem podotknúť, že ambíciou sociálneho podniku nie je činnosť len pre mesto, ale aj pre každého obyvateľa mesta, ktorý bude mať záujem naše služby využiť. Radi by sme poskytovali murárske práce, maliarske práce, kosenie, prípravu dreva na zimu a podobne," dodal Goriščák.



Ďalšou činnosťou, ktorú vykonávajú pracovníci v týchto dňoch, je podľa Tchirovej oprava prepadnutej dlažby na pešej zóne v centre Svidníka.