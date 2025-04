Sociálny šatník v Dubnici nad Váhom zmenil vizuál i sídlo

Dubnica nad Váhom 16. apríla (TASR) - Nové sídlo, predĺženie otváracích hodín a moderné priestory ponúka Mestský šatník v Dubnici nad Váhom. Radnica zrekonštruovala budovu v bývalom areáli technických služieb na Sládkovičovej ulici a sociálny šatník zmenila na mestský. Informoval o tom dubnický hovorca Ľubomír Bobák.



„Predĺžili sme otváracie hodiny. Po novom šatník funguje v pondelky, stredy a piatky vždy od 13.00 do 16.00 h. Zároveň sme mu dali nový a moderný nádych, zmenili sme vizuál a srdečne pozývame všetkých, aby prišli oblečenie nielen odovzdať, ale aj vybrať si nové,“ uviedol primátor Dubnice Peter Wolf. Podľa neho ide o prvý krok smerom k zvyšovaniu povedomia o systéme „reuse“, keď aj staršie, no stále kvalitné a použiteľné veci dostávajú druhú šancu na život.



Radnica apeluje na obyvateľov, ktorí majú záujem priniesť do mestského šatníka nepotrebné oblečenie, aby ho nosili výhradne len v čase otváracích hodín a aby ho nenechávali pred bránou šatníka voľne pohodené na zemi.