Sociálny taxík sa osvedčil,služba občanom bude pokračovať aj tento rok

Púchov 5. januára (TASR) – Počas 11 mesiacov fungovania terénnej prepravnej služby využilo tzv. sociálny taxík v Púchove 93 obyvateľov mesta. Informovala o tom hovorkyňa Púchova Laura Krošláková.



Od februára do konca minulého roka absolvoval sociálny taxík 723 jázd a najazdil 6600 kilometrov. Klienti využívali prepravnú službu najmä na cestu k lekárovi či do zdravotníckeho zariadenia, najčastejšie do považskobystrickej a ilavskej nemocnice. Sociálny taxík však jazdil z Púchova aj do Trenčína, Martina, Nitry či do Bratislavy.



Terénnu prepravnú službu spustili v Púchove do prevádzky vo februári minulého roku. Je určená pre všetkých občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste s preukazom ťažko zdravotne postihnutých a pre seniorov nad 65 rokov. Dostupná je každý pracovný deň od 6.30 do 14.30 h.



„Teší ma záujem o túto sociálnu službu, pomoc smeruje práve tým najzraniteľnejším - seniorom a osobám s telesným postihnutím či obmedzeným pohybom. Mesto bude v tejto službe pokračovať aj tento rok. Podarilo sa nám opäť uzavrieť zmluvu so Slovenským Červeným krížom na výpožičku špeciálne upraveného motorového vozidla,“ uviedla primátorka Púchova Katarína Heneková.