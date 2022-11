Sociálny taxík v P. Bystrici uľahčuje prepravu hendikepovaných osôb

Považská Bystrica 12. novembra (TASR) – Uľahčenie prepravy zdravotne postihnutých Považskobystričanov na úrady a do zdravotníckych zariadení bolo hlavným cieľom zriadenia sociálneho taxíku. Počas prvých týždňov fungovania sa stal vyhľadávaným spôsobom prepravy. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



Radnica zabezpečuje prepravnú službu do a zo zdravotníckych zariadení, rehabilitačných a liečebných zariadení, prípadne do štátnych a samosprávnych úradov v špeciálne upravenom vozidle, ktoré obstaral Dopravný podnik mesta Považská Bystrica. Vozidlo má aj zdvíhaciu plošinu pre pohodlné a bezpečné naloženie osoby na invalidnom vozíku.



"Pre využívanie služby je potrebné najskôr si ju objednať prostredníctvom žiadosti. Občania, ktorí majú o sociálny taxík záujem, doručia na mestský úrad poštou alebo osobne do podateľne žiadosť s potrebnými dokladmi. Po posúdení predloženej žiadosti dostane oprávnený občan preukaz prepravnej služby," informuje radnica.