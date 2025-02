Sociálny taxík v Považskej Bystrici najazdil v 2024 viac ako 25.000 km

Považská Bystrica 7. februára (TASR) - Sociálny taxík v Považskej Bystrici absolvoval v minulo roku 3016 jázd a najazdil viac ako 25.000 kilometrov. Informovala o tom hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Pagáč Kováčiková.



Radnica zabezpečuje prepravnú službu do a zo zdravotníckych zariadení, rehabilitačných a liečebných zariadení, prípadne do štátnych a samosprávnych úradov v špeciálne upravenom vozidle už od roku 2022. Pre Považskobystričanov je podľa hovorkyne nielen pohodlnou a bezpečnou, ale aj cenovo dostupnou alternatívou dopravy do zdravotníckeho zariadenia. Záujem ľudí o tento druh sociálnej služby z roka na rok stúpa.



O prepravnú službu môže požiadať držiteľ špeciálneho preukazu. Žiadosť je možné stiahnuť na webovej stránke mesta, prípadne si ju vyzdvihnúť na mestskom úrade. Podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta. Žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie od lekára alebo kópiu rozhodnutia z úradu práce o odkázanosti na individuálnu prepravu.



"V databáze máme aktuálne zaevidovaných približne 330 klientov. Mnohí z nich s nami chodia pravidelne, sú spokojní a odporúčajú nás aj ďalším. Veľmi nás to teší a je to pre nás vynikajúca spätná väzba," skonštatovala sociálna pracovníčka Renata Petrášová.