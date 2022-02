Sociálny taxík využilo minulý rok v Myjave 618 obyvateľov nad 75 rokov

Myjava 1. februára (TASR) – V máji 2019 zaviedla myjavská samospráva do praxe takzvaný sociálny taxík, ktorý na konci roku 2021 využívalo 618 obyvateľov nad 75 rokov. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Zámerom tejto služby je uľahčiť seniorom mobilitu v rámci mesta. "Využívať ho môžu obyvatelia s trvalým pobytom v Myjave vo veku nad 75 rokov. Takisto občania, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a zároveň sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom," uviedol Hrin.



Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje užívateľom sociálneho taxíka dotáciu vo výške desať eur na mesiac. "Túto sumu im vo forme kreditu dopĺňa na mestskú kartu. V roku 2021 mesto evidovalo 618 aktívnych kariet. Deaktivovaných ich z rôznych dôvodov, ako úmrtie či zmena bydliska, bolo 59, naopak, pribudlo 104 nových užívateľov," doplnil hovorca mesta.



Na sociálny taxík má aktuálne mesto zazmluvnené tri taxislužby, ktoré v rámci zabezpečovania služby zrealizovali počas roka 2021 spolu 7438 jázd. Na tie samospráva prispela celkovou sumou 16.270 eur. "Najviac ľudí využilo sociálny taxík v septembri 2021, celkovo 235 užívateľov, naopak, najmenej sa ich previezlo v januári, keď ich bolo 130," informoval Hrin.



Okrem toho seniori kartu používajú aj na stravovanie, kde samospráva poskytuje dôchodcom príspevok na jeden obed vo výške 0,50 eura. Tie si užívatelia karty môžu vyzdvihovať v niektorej zo siedmich zazmluvnených gastroprevádzok. "V roku 2021 držitelia mestskej karty odobrali spolu 36.892 obedov. To znamená, že mesto na ne prispelo sumou viac ako 18.400 eur. Najviac aktívnych stravníkov bolo evidovaných v novembri 2021, celkovo 218 držiteľov karty, a najmenej v júni 2021, keď kartu pri platbe za obed využilo 187 ľudí," uviedol hovorca mesta.



Čo sa týka pravidelného využívania karty na obe poskytované služby, v roku 2021 ju aktívne využívalo 83 ľudí, len na sociálny taxík to bolo 350 ľudí a len na obedy 272 občanov.