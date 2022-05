Kamenica má najvyšší podiel rodinných domov zo všetkých obcí v SR

Prešov 25. mája (TASR) - Obec Kamenica v okrese Sabinov má najvyšší podiel rodinných domov zo všetkých obcí na Slovensku. Najvyšší podiel domov, čo sa týka okresov v Prešovskom kraji, takmer 94 percent vykazuje okres Snina. V porovnaní s ostatnými okresmi na Slovensku ide o druhý najvyšší podiel. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



Počet rodinných domov v Prešovskom kraji je 141.375, čo predstavuje piaty najvyšší podiel (86,87 %) zo všetkých krajov Slovenskej republiky.



Najvyšší podiel bytových a rodinných domov bol v okrese Prešov, kde sa nachádzalo 19,62 percenta všetkých domov z kraja (31.938 domov).



"Najvyšší podiel rodinných domov vykazuje najvýchodnejší okres Prešovského kraja Snina, konkrétne 93,82 percenta, čo v porovnaní s ostatnými okresmi SR predstavuje druhý najvyšší podiel. Napríklad obec Kamenica z okresu Sabinov má najvyšší podiel rodinných domov zo všetkých obcí Slovenskej republiky," priblížila Stauder.



K rozhodujúcemu okamihu sčítania (1. január 2021) bolo na území Prešovského kraja 269.356 bytov, čo je 12,05 percenta zo všetkých bytov v SR. Najvyšší podiel pripadal na krajské mesto Prešov, kde sa nachádzalo viac ako 58.000 bytov. Naopak, na okres Medzilaborce pripadal najnižší počet bytov z Prešovského kraja, menej ako dve percentá. Ide aj o okres s najnižším počtom bytov v rámci celej Slovenskej republiky.



Podiel bytových domov v Prešovskom kraji je takmer 5,75 percenta, čo je 9358 bytových domov. Rovnako ako pri rodinných domoch to predstavuje piaty najvyšší podiel zo všetkých krajov SR. Okres Snina má najnižší podiel bytových domov v Prešovskom kraji, a to 2,83 percenta.