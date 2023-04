Šofér narazil do pred ním stojaceho auta,ktoré následne zrazilo chodca

Bratislava 14. apríla (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej sa zranil 43-ročný chodec aj vodiči dvoch áut. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



K nehode podľa slov polície došlo vo štvrtok (13. 4.) popoludní na ulici Nábrežie arm. gen. L. Svobodu. Podľa doposiaľ zistených informácií mal 26–ročný vodič v smere do Karlovej Vsi naraziť do pred ním stojaceho auta, ktoré sa vplyvom nárazu posunulo dopredu a narazilo do chodca. Ten prechádzal po riadne vyznačenom priechode pre chodcov.



"Pri dopravnej nehode došlo k zraneniam oboch vodičov motorových vozidiel a chodca, ktorí boli následne prevezení do jednej z bratislavských nemocníc k ošetreniu. Predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," uviedla polícia.