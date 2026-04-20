Šofér z tragickej nehody pri Senici nemal vodičský preukaz
Pri nehode prišla o život aj 30-ročná spolujazdkyňa z druhého vozidla, pričom jeho 33-ročného vodiča so zraneniami previezli do nemocnice.
Autor TASR
Senica 20. apríla (TASR) - Polícia pokračuje vo vyšetrovaní nedeľňajšej (19. 4.) tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. Podľa zistení zosnulý 28-ročný vodič, ktorý pri predbiehaní prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s iným autom, nemal vodičské oprávnenie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pri nehode prišla o život aj 30-ročná spolujazdkyňa z druhého vozidla, pričom jeho 33-ročného vodiča so zraneniami previezli do nemocnice. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania. Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a za volant si sadali len v prípade, že spĺňajú všetky zákonné podmienky.
