< sekcia Regióny
Šoféroval so zákazom, podozrivý je aj z drogovej činnosti
V čase zastavenia vodiča polícia našla aj podozrivé látky, ktoré zaslali na expertízne skúmanie s cieľom zistenia ich pôvodu.
Autor TASR
Lučenec 2. decembra (TASR) - Polícia v Lučenci zadržala 42-ročného muža, ktorý šoféroval napriek uloženému zákazu viesť motorové vozidlo. Vodič i jeho spolujazdkyňa sú tiež podozriví z drogovej trestnej činnosti, pri zastavení vozidla policajná hliadka našla vrecúška s bielou kryštalickou látkou. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K zadržaniu muža došlo ešte vo štvrtok (27. 11.) na lučeneckom sídlisku Rúbanisko, keď policajná hliadka vyzvala vodiča osobného auta na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku vozidla. Muž však vodičský preukaz nemal, keďže mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
„V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a následne bol ako zadržaný umiestnený do policajnej cely. O pár dní na to mu bol súdom nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody,“ priblížila polícia.
V čase zastavenia vodiča polícia našla aj podozrivé látky, ktoré zaslali na expertízne skúmanie s cieľom zistenia ich pôvodu. V súvislosti s tým polícia vedie trestné konanie pre drogovú trestnú činnosť.
„Vo vozidle sa spolu s vodičom viezla aj spolujazdkyňa, ktorá je taktiež podozrivá zo spáchania drogovej trestnej činnosti. Žena sa totiž počas toho, ako sa polícia zaoberala vodičom, snažila zbaviť dvoch záhadných vrecúšok s bielou kryštalickou látkou,“ doplnila polícia.
K zadržaniu muža došlo ešte vo štvrtok (27. 11.) na lučeneckom sídlisku Rúbanisko, keď policajná hliadka vyzvala vodiča osobného auta na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku vozidla. Muž však vodičský preukaz nemal, keďže mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
„V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a následne bol ako zadržaný umiestnený do policajnej cely. O pár dní na to mu bol súdom nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody,“ priblížila polícia.
V čase zastavenia vodiča polícia našla aj podozrivé látky, ktoré zaslali na expertízne skúmanie s cieľom zistenia ich pôvodu. V súvislosti s tým polícia vedie trestné konanie pre drogovú trestnú činnosť.
„Vo vozidle sa spolu s vodičom viezla aj spolujazdkyňa, ktorá je taktiež podozrivá zo spáchania drogovej trestnej činnosti. Žena sa totiž počas toho, ako sa polícia zaoberala vodičom, snažila zbaviť dvoch záhadných vrecúšok s bielou kryštalickou látkou,“ doplnila polícia.