ŠOFÉROVALI OPITÍ: Trio už čelí obvineniu

Holumnica/Svit/Ruská Nová Ves 7. apríla (TASR) - Polícia obvinila troch mužov z východného Slovenska, ktorí počas uplynulého víkendu šoférovali opití. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že všetci traja čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



V prvom prípade ide o 43-ročného muža, ktorý v sobotu (5. 4.) popoludní jazdil v obci Holumnica v smere na lokalitu Toporčík k železničnému priecestiu. „Policajná hliadka spozorovala vozidlo, ktoré vodič odstavil pred železničným priecestím a po vystúpení začal pred policajnou hliadkou utekať,“ uviedla hovorkyňa. Hliadka ho zastavila a podrobila kontrole. Lustráciou v evidencii vodičov zistili, že muž nie je držiteľom vodičského preukazu. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky pritom presiahol hodnotu tri promile.



Ďalší nezodpovedný vodič nabúral pod vplyvom alkoholu do iného auta a taktiež nafúkal takmer tri promile. Nehoda sa stala v sobotu po 18.00 h, keď 41-ročný muž viedol osobné vozidlo po obci Ruská Nová Ves v okrese Prešov. Na ceste v smere na obec Teriakovce pri jednom z rodinných domov zišiel mimo komunikáciu na chodník a nabúral do osobného auta. „V jazde však pokračoval ďalej po obci Ruská Nová Ves, kde pri rodinnom dome zastavil z dôvodu prasknutej pneumatiky. Na vozidlách vznikla škoda približne 2500 eur,“ dodala Ligdayová. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove.



Opitý vodič havaroval aj v piatok (4. 4.) vo Svite. Popoludní jazdil 45-ročný muž po miestnej ceste a narazil do zaparkovaného auta. „Privolanou policajnou hliadkou bolo miesto udalosti zadokumentované a vodič bol podrobený kontrole. Vykonanou dychovou skúškou bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou viac ako 2,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb.



Všetci traja vodiči skončili v cele policajného zaistenia.