Práce na obnove kaštieľa z 18. storočia v obci Sokolovce napredujú
Obec získala dotáciu vo výške viac ako 900.000 eur na opravu krovov a strechy, aby do objektu nezatekalo. Ak získa ďalšie peniaze, chce po oprave strechy v rekonštrukcii budovy kaštieľa pokračovať.
Autor TASR
Sokolovce 5. februára (TASR) - Práce na obnove kaštieľa z 18. storočia v obci Sokolovce v okrese Piešťany napredujú. Aktuálne prebieha zhotovenie stropov a strechy. Taktiež sa uskutočnili dve brigády, do ktorých sa zapojila aj verejnosť. TASR o tom informoval starosta obce Marián Dóczy.
„Mali sme jednu brigádu, kde bolo 40 ľudí a na druhej bolo 60 ľudí, na brigádach sa zúčastnili aj ženy. Došli aj hasiči zo susednej obce, spravili sme veľa roboty. Brigády boli zamerané vyložene na to, aby sme odstránili starý krov, ten sa musel zdemontovať, narezali sme ho a dávali na zberný dvor, kde sa bude drviť na štiepku,“ ozrejmil.
Obec získala dotáciu vo výške viac ako 900.000 eur na opravu krovov a strechy, aby do objektu nezatekalo. Ak získa ďalšie peniaze, chce po oprave strechy v rekonštrukcii budovy kaštieľa pokračovať. Po dokončení prác by priestory mohli slúžiť ako zariadenie pre seniorov a denný stacionár.
Práce sa začali ešte vlani koncom novembra, ukončené by mali byť do dvoch rokov. Prebiehajú v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom. Podľa Juraja Betka, ktorý vykonáva stavebný dozor, však treba počítať aj s predĺžením termínu. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne je vo veľmi zlom stave.
