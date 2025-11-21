< sekcia Regióny
Sokolovce začali práce na obnove kaštieľa z 18. storočia
Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne je vo veľmi zlom stave.
Autor TASR
Sokolovce 21. novembra (TASR) - Obec Sokolovce v okrese Piešťany začala práce na obnove kaštieľa z 18. storočia. Získala dotáciu vo výške viac ako 900.000 eur na opravu krovov a strechy, aby do objektu nezatekalo. Neskôr je v pláne rekonštrukcia budovy. Po dokončení prác by priestory mohli slúžiť ako zariadenie pre seniorov a denný stacionár. TASR to uviedol starosta obce Marián Dóczy.
Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne je vo veľmi zlom stave. Všetky práce prebiehajú v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ). „Strecha je vždy pri každej stavbe tá najdôležitejšia vec, takže len čo sa nám podarí obnoviť zastrešenie objektu, tak sa výrazne spomalí degradácia, a tým je to veľký krok v záchrane kaštieľa do budúcnosti,“ uviedol pre TASR Marek Zelina z KPÚ v Trnave.
Starosta skonštatoval, že ak obec získa ďalšie peniaze, chce po oprave strechy v rekonštrukcii budovy kaštieľa pokračovať. „Chceli by sme tu mať dom pre seniorov, denný stacionár a takisto v budove, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, tam by sme chceli mať spoločenskú veľkú miestnosť, skrátka, aby to tu žilo,“ uviedol.
Práce by mali byť ukončené do dvoch rokov. Podľa Juraja Betka, ktorý vykonáva stavebný dozor, však treba počítať aj s predĺžením termínu. „Keď sa začne robiť, tak sa ukážu skryté veci, ktoré nebolo možné odhaliť pri príprave projektových podkladov a pri spracovaní toho projektu, takže očakávam, že nastanú,“ uviedol pre TASR.
