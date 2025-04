Cestu za Soľou čaká oprava, práce by sa mali začať v lete

Soľ 9. apríla (TASR) - Cestu za obcou Soľ v okrese Vranov nad Topľou čaká oprava, ktorej cieľom bude zlepšenie jej stavebno-technických parametrov. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja na sociálnej sieti informovala, že so stavebnými prácami by sa malo začať v letnom období.



„Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác,“ uviedli krajskí cestári s tým, že projekt bude financovaný v rámci Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027.



Práce budú pozostávať z rekonštrukcie 220 metrov dlhého úseku cesty aj odvodňovacieho žľabu pod železničným mostom. Plánovaná je aj výstavba hospodárskych zjazdov na pozemky a realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia. Zhotoviť majú aj priepust a odvodňovaciu priekopu a tiež inštalovať prvky zvyšujúce bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.