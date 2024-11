Solák: Policajti postupovali použitím tasera v okrese Žilina správne

PREČÍTAJTE SI AJ: Amnesty International vyzýva na vyšetrenie ďalšieho úmrtia

Bratislava 18. novembra (TASR) - Použitím elektrického paralyzéra, tzv. tasera, voči osobe, ktorá v okrese Žilina ohrozovala okolie so sekerou v ruke, postupovali policajti podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka správne. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii. Muž počas sobotného (16. 11.) večerného zákroku upadol do bezvedomia a ani napriek snahe policajtov a privolanej záchranky sa ho nepodarilo oživiť.Policajný prezident zopakoval, že policajná hliadka po príchode na miesto udalosti osobu so sekerou v ruke opakovane vyzvala, aby upustila od protiprávneho konania, na čo nereagovala. Hliadka preto použila taser, následne hmaty, chvaty a putá.," povedal s tým, že policajti aktuálne čerpajú dovolenku.Solák priblížil, že Policajný zbor používa taser od roku 2021, pričom ide o nesmrtiaci prostriedok.dodal. Taser podľa jeho slov využívajú policajti po celom svete. Prípad úmrtia muža vyšetruje Úrad inšpekčnej služby. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie.Policajný prezident na pondelkovej tlačovej konferencii informoval aj o nedeľnom (17. 11.) úmrtí 56-ročného muža v cele policajného zaistenia v Galante. Muž mal spôsobiť dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu." ozrejmil Solák s tým, že po lekárskom vyšetrení s kladným posudkom lekára bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia." dodal. V nedeľu popoludní si príslušník všimol, že sa osoba nehýbe. "" dodal. Aj tento prípad si prevzal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby.