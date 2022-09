V Trnave pribudnú solárne panely aj na školách či poliklinike

Trnava 24. septembra (TASR) – Mesto Trnava by malo mať do konca roka nainštalované na strechách všetkých svojich deviatich základných škôl (ZŠ) solárne panely. Počas tohto týždňa sa začala, ako informoval primátor Peter Bročka, realizácia fotovoltiky na ZŠ Spartakovská, ZŠ Gorkého a ZŠ Atómová. Ambíciou je využiť na tento účel aj maximum ďalších striech nehnuteľností vo vlastníctve mesta.



"Končí sa súťaž na realizáciu fotovoltickej elektrárne na stredisku sociálnej starostlivosti, a tiež na mestskej poliklinike, prebieha zároveň posudzovanie nosnosti a vhodnosti strechy zimného štadióna a rozpracúvame posudky nosnosti striech ostatných našich budov," uviedol primátor. V snahe mierniť dosahy krízy mesto Trnava zvažuje umiestniť fotovoltickú elektráreň aj na revitalizovanom telese skládky komunálneho odpadu. Je to podľa Bročku ideálna plocha, nevyužívaná na žiadnu potravinársku ani inú produkciu, realizácia si vyžiada náklad do dvoch miliónov eur. Primátor nevylúčil ani prenájom striech bytových domov mestu i realizáciu sídliskových nabíjacích hubov.



"Chceme takto znižovať celkovú spotrebu energie," uviedol primátor. Narážajú však na problém pripojenia týchto energetických zdrojov do siete. "S odôvodnením, že nie je žiadna aktuálna voľná kapacita. Nie je ani možnosť vytvárať virtuálnu batériu, takže čo sa vyrobí, sa musí spotrebovať v reálnom čase," dodal. Mesto sa chce v tejto veci opätovne obrátiť na Ministerstvo hospodárstva SR.