Solčany povedie Dárius Soboňa, v kresle starostu nahradil svojho otca
O post starostu v Solčanoch sa uchádzali okrem Soboňu aj Miloš Klačanský a Štefan Birmon.
Autor TASR
Solčany 23. marca (TASR) - Novým starostom obce Solčany v okrese Topoľčany sa stal Dárius Soboňa. Rozhodli o tom voliči v doplňujúcich voľbách, ktoré sa uskutočnili v sobotu 21. marca. Soboňa do volieb vstupoval s podporou strán SNS, Smer-SD a Hlas-SD. Výsledky volieb potvrdila predsedníčka miestnej volebnej komisie Dáša Žuborová Novanská.
O post starostu v Solčanoch sa uchádzali okrem Soboňu aj Miloš Klačanský a Štefan Birmon. Obidvaja kandidovali ako nezávislí kandidáti. Z 2066 oprávnených voličov prišlo k hlasovacím urnám 1313 voličov. Svoj hlas odovzdalo novozvolenému starostovi 497 voličov z celkovo platných 1299 hlasovacích lístkov. Druhý v poradí Miloš Klačanský získal 484 hlasov, Birmon 318 hlasov.
Dárius Soboňa je riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch. V Solčanoch je poslancom obecného zastupiteľstva a vedie aj miestny futbalový klub. V kresle starostu nahradí svojho otca Juraja Soboňu, ktorý viedol obec nepretržite od roku 1999. Po dlhej chorobe zomrel 27. júna 2025.
