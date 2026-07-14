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Solivarčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu
Podľa mestského poslanca Petra Krajňáka má súčasný volebný obvod viac ako 10.100 obyvateľov a v mestskom zastupiteľstve ho zastupujú štyria poslanci.
Autor TASR
Prešov 14. júla (TASR) - Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Soľnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v roku 2026 samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Informovali o tom v utorok zástupcovia petičného výboru a mestskí poslanci.
Podľa mestského poslanca Petra Krajňáka má súčasný volebný obvod viac ako 10.100 obyvateľov a v mestskom zastupiteľstve ho zastupujú štyria poslanci. Prepočet mandátov podľa počtu obyvateľov podľa neho vychádza na 3,82 mandátu, čo po zaokrúhlení zodpovedá súčasným štyrom zástupcom. „Plne rešpektujeme odporúčania verejného ochrancu práv. Zároveň však nevidíme dôvod na zrušenie nášho volebného obvodu,“ uviedol Krajňák.
Pripomenul, že Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili v roku 1971. Doplnil, že navrhovaný variant spojenia so sídliskom Sekčov nie je správny. „Vznikol by veľký obvod s 33.000 ľuďmi. To je dvakrát viac, ako má ktorékoľvek priemerné okresné mesto na Slovensku,“ dodal.
Petícia žiada nielen zachovanie samostatného volebného obvodu v súčasných hraniciach, ale aj vytvorenie samostatného výboru mestskej časti po komunálnych voľbách. „Petíciou chceme predovšetkým vyslať jasný signál a posolstvo, aby sme tak ako doteraz zostali samostatnou mestskou časťou a samostatným volebným obvodom,“ uviedol predseda petičného výboru Tomáš Kolárik. Organizátori zbierali podpisy v uliciach, bytových domoch, obchodoch a školách. Mestských poslancov preto vyzvali, aby pri rozhodovaní podporili zachovanie súčasného volebného obvodu.
Návrhom sa bude vo štvrtok 16. júla zaoberať prešovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci majú rokovať o určení počtu členov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2026 až 2030 a o volebných obvodoch pre voľby poslancov v roku 2026.
Podľa mestského poslanca Petra Krajňáka má súčasný volebný obvod viac ako 10.100 obyvateľov a v mestskom zastupiteľstve ho zastupujú štyria poslanci. Prepočet mandátov podľa počtu obyvateľov podľa neho vychádza na 3,82 mandátu, čo po zaokrúhlení zodpovedá súčasným štyrom zástupcom. „Plne rešpektujeme odporúčania verejného ochrancu práv. Zároveň však nevidíme dôvod na zrušenie nášho volebného obvodu,“ uviedol Krajňák.
Pripomenul, že Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili v roku 1971. Doplnil, že navrhovaný variant spojenia so sídliskom Sekčov nie je správny. „Vznikol by veľký obvod s 33.000 ľuďmi. To je dvakrát viac, ako má ktorékoľvek priemerné okresné mesto na Slovensku,“ dodal.
Petícia žiada nielen zachovanie samostatného volebného obvodu v súčasných hraniciach, ale aj vytvorenie samostatného výboru mestskej časti po komunálnych voľbách. „Petíciou chceme predovšetkým vyslať jasný signál a posolstvo, aby sme tak ako doteraz zostali samostatnou mestskou časťou a samostatným volebným obvodom,“ uviedol predseda petičného výboru Tomáš Kolárik. Organizátori zbierali podpisy v uliciach, bytových domoch, obchodoch a školách. Mestských poslancov preto vyzvali, aby pri rozhodovaní podporili zachovanie súčasného volebného obvodu.
Návrhom sa bude vo štvrtok 16. júla zaoberať prešovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci majú rokovať o určení počtu členov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2026 až 2030 a o volebných obvodoch pre voľby poslancov v roku 2026.