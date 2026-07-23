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Sološnica podpísala zmluvu na obnovu základnej školy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Obec využije pri financovaní eurofondy.

Autor TASR
Bratislava/Sološnica 23. júla (TASR) - Obnova a zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej Základnej školy (ZŠ) v Sološnici v okrese Malacky si vyžiada investíciu 946.559,20 eura bez DPH (1.164.267,82 eura s DPH). Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorá vo štvrtok nadobudla účinnosť.

Realizátorom obnovy, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je spoločnosť Bala z obce Holice v okrese Dunajská Streda. Práce sa v zmluve zaviazala dokončiť do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.

Okrem zateplenia obvodového plášťa budovy ráta projekt aj s nahradením súčasnej prevádzky plynových kotlov pre vykurovanie a prípravu teplej vody za tepelné čerpadlá.

Obec využije pri financovaní eurofondy.
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