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Sološnica podpísala zmluvu na obnovu základnej školy
Obec využije pri financovaní eurofondy.
Autor TASR
Bratislava/Sološnica 23. júla (TASR) - Obnova a zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej Základnej školy (ZŠ) v Sološnici v okrese Malacky si vyžiada investíciu 946.559,20 eura bez DPH (1.164.267,82 eura s DPH). Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorá vo štvrtok nadobudla účinnosť.
Realizátorom obnovy, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je spoločnosť Bala z obce Holice v okrese Dunajská Streda. Práce sa v zmluve zaviazala dokončiť do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.
Okrem zateplenia obvodového plášťa budovy ráta projekt aj s nahradením súčasnej prevádzky plynových kotlov pre vykurovanie a prípravu teplej vody za tepelné čerpadlá.
Obec využije pri financovaní eurofondy.
Realizátorom obnovy, ktorý vzišiel z verejnej súťaže, je spoločnosť Bala z obce Holice v okrese Dunajská Streda. Práce sa v zmluve zaviazala dokončiť do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.
Okrem zateplenia obvodového plášťa budovy ráta projekt aj s nahradením súčasnej prevádzky plynových kotlov pre vykurovanie a prípravu teplej vody za tepelné čerpadlá.
Obec využije pri financovaní eurofondy.