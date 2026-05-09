SONICKÝ TRESK: Hlasný zvuk vyrušil obyvateľov Trnavy a okolia

Na snímke prelet stíhačky F-16. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Trnava 9. mája (TASR) - Obyvateľov Trnavy a okolia vyrušil v sobotu predpoludním hlasný zvuk. Išlo o tzv. sonický tresk spôsobený stíhacím lietadlom F16 počas cvičného letu, potvrdil TASR hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

Sonický tresk alebo rázová vlna je prirodzený fyzikálny jav súvisiaci s prekročením rýchlosti zvuku každého lietadla. Je absolútne neškodný.
