< sekcia Regióny
SONICKÝ TRESK: Hlasný zvuk vyrušil obyvateľov Trnavy a okolia
Sonický tresk alebo rázová vlna je prirodzený fyzikálny jav súvisiaci s prekročením rýchlosti zvuku každého lietadla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 9. mája (TASR) - Obyvateľov Trnavy a okolia vyrušil v sobotu predpoludním hlasný zvuk. Išlo o tzv. sonický tresk spôsobený stíhacím lietadlom F16 počas cvičného letu, potvrdil TASR hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.
Sonický tresk alebo rázová vlna je prirodzený fyzikálny jav súvisiaci s prekročením rýchlosti zvuku každého lietadla. Je absolútne neškodný.
Sonický tresk alebo rázová vlna je prirodzený fyzikálny jav súvisiaci s prekročením rýchlosti zvuku každého lietadla. Je absolútne neškodný.