Ochranári: Počas poklesu vody na Hrušovskej zdrži ryby neuhynuli

Bratislava 8. októbra (TASR) - Hromadné uhynutie ani uviaznutie rýb počas minulotýždňového poklesu hladiny vody na Hrušovskej zdrži ochranári nezaznamenali. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, ktorá pokles vody zdokumentovala.



Mimoriadny pokles hladiny vody na Hrušovskej zdrži, ktorá je súčasťou Gabčíkova, sa uskutočnil od 28. septembra až 1. októbra na základe vopred pripraveného plánu. ŠOP kontrolovala územie spolu so Správou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Dôvodom poklesu hladiny bola oprava asfaltovo-betónového tesnenia na prívodnom kanáli vodného diela Gabčíkovo.



Hlavným cieľom monitoringu bolo podľa ŠOP predísť prípadným škodám na chránených druhoch, zdokumentovať výskyt živočíchov, vykonať presun uviaznutých vodných živočíchov či zdokumentovať vplyv mimoriadnej manipulácie na chránené územia.



"Táto mimoriadna situácia poskytla jedinečnú príležitosť na dokumentáciu vodnej fauny zdrže a ramennej sústavy Dunaja. Monitoring územia počas poklesu hladiny priniesol cenné údaje o výskyte ichtyofauny i ďalších druhov vodných živočíchov v inak ťažko dostupnom území," skonštatovali ochranári. Medzi uviaznutými živočíchmi zaznamenali výskyt viacerých inváznych druhov, napríklad tri druhy nepôvodných rýb, škľabku ázijskú či raka pruhovaného. Časť odchytených inváznych druhov poskytli ochranári ako potravu pre zranené živočíchy do rehabilitačnej stanice.



Vodohospodári pri mimoriadnej manipulácii s vodnou hladinou postupovali podľa ŠOP správne, pretože k hromadnému uviaznutiu rýb nedošlo. "Vďaka správnemu naplánovaniu opráv hrádze mimo obdobia rozmnožovania rýb a pozvoľnému poklesu vodnej hladiny stihli pôvodné druhy rýb včas zareagovať a presunúť sa do hlbšej vody. Uviaznutie menšieho počtu pôvodných druhov rýb tak bolo možné zvládnuť bez problémov. Tieto ryby boli po odlovení prenesené do hlbšej vody,"povedal hydrobiológ ŠOP SR Juraj Hajdu.