Štátna ochrana prírody pripravila v Banskej Bystrici Deň s ochranármi

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizácia pripravila v Banskej Bystrici podujatie Deň s ochranármi či fotografickú výstavu Jaskyne Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.



Deň s ochranármi, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o význame ochrany prírody, sa uskutoční vo štvrtok (5. 6.) v parku pod Múzeom SNP v Banskej Bystrici od 9.00 do 15.00 h.



„Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť nahliadnuť do každodennej práce ochranárov a spoznať rôzne oblasti ochrany prírody. Pripravené budú prírodovedné hry, súťaže a tvorivé dielne pre deti aj dospelých, ukážky monitoringu druhov, starostlivosti o ekosystémy a ochranu biodiverzity či zaujímavosti o jaskyniach, podzemných ekosystémoch a vodných tokoch,“ priblížila ŠOP s tým, že súčasťou podujatia budú aj odborné diskusie o význame chránených území či stretnutia s odborníkmi.



Výročie založenia ŠOP oslávia štátni ochranári aj veľkoformátovou fotografickou výstavou s názvom Jaskyne Slovenska. Prístupná bude na banskobystrickom Námestí SNP od 16. júna do 18. júla. „Výstava predstaví zábery sprístupnených jaskýň, ktoré spravuje Správa slovenských jaskýň. Návštevníci tak budú môcť spoznať krásu a jedinečnosť podzemného sveta Slovenska, odhaľujúc jeho fascinujúce prírodné procesy a jedinečné ekosystémy,“ uviedla ŠOP.