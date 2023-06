Ochranári: Problémového medveďa z Kľačna pravdepodobne usmrtia

Kľačno 12. júna (TASR) - Medveďa, ktorý spôsobuje problémy v Kľačne (okres Prievidza) a jeho okolí, s najvyššou pravdepodobnosťou v dohľadnej dobe odstránia z populácie. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková v nadväznosti na víkendový incident, keď medveď pravdepodobne usmrtil jahňa.



"Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR dlhodobo monitoruje oblasť v okolí obce Kľačno a je v kontakte so samosprávou aj miestnymi chovateľmi," deklarovala Bocková.



Členovia tímu Západ problémového jedinca podľa nej plašia averznou terapiou, medveď však vykazuje stratu plachosti a nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom. "Z tohto dôvodu sa Zásahový tím ŠOP SR rozhodol, že tento identifikovaný problémový medveď bude s najvyššou pravdepodobnosťou v dohľadnej dobe odstránený z populácie," priblížila.



O usmrtenom jahňati v jednej z hospodárskych budov v Kľačne informovala v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia. Ľudí v tejto súvislosti vyzvala, aby boli pri prechádzkach v prírode opatrní.



Problémy so šelmou eviduje obec už dlhšie. Útokom medveďa má čeliť i ekocentrum s ubytovaním Zelená ruža. Ako uplynulý týždeň informovalo na svojej stránke na sociálnej sieti, v tomto roku útoky neprežilo viacero tamojších zvierat, išlo o emu, kenguru a ovce. Medveď podľa vyjadrenia zariadenia neútočil priamo v ubytovaní, no v oddelenej časti farmy, ktorú od ubytovania delia dva ploty, brány proti medveďom a rieka.